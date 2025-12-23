Площадок всего пять — по одной на каждый район. Места определили в зеленоградском МЧС:
- территория Малого городского пруда (ориентир — корпус 451)
- 9-й микрорайон, площадка у корпусов 901/902
- пляжная на Школьном озере
- пляж Большого городского пруда (официально — вблизи Озерной аллеи, дом 8)
- 23-й микрорайон, пересечение Георгиевского проспекта и улицы Дмитрия Разумовского (у корпуса 2301) — на фото
Впрочем, опыт прошлых лет показывает, что горожане почти не обращают внимания на эти официальные площадки, а за нарушениями запрета никто не следит и не наказывает.
В МЧС, вероятно, тоже понимают, что большинство запускающих фейерверки проигнорирует эти площадки. Поездка жителя 14-го района в 23-й ради запуска фейерверка была бы новогодним чудом. На это никто и не рассчитывает.
По правилам, запускать пиротехнику нельзя в зданиях и возле них, рядом с машинами, проводами, деревьями, на природных территориях — то есть двор дома или парк почти никогда не подходит. Кроме того, с 23 до 7 нельзя шуметь — новогодняя ночь не исключение.
За нарушение требований пожарной безопасности положен штраф 5-15 тысяч рублей, но нарушителя ещё надо застать на месте правонарушения и оформить протокол.
В прошлом году мэрия не рекомендовала запускать петарды и салюты в новогоднюю ночь, однако на прямой запрет использования и продажи пиротехники московские власти решиться пока не могут. При этом больше 75% участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что в Москве нужно ввести постоянный запрет на продажу и использование шумной пиротехники (как минимум петард).