Впрочем, опыт прошлых лет показывает, что горожане почти не обращают внимания на эти официальные площадки, а за нарушениями запрета никто не следит и не наказывает.

В МЧС, вероятно, тоже понимают, что большинство запускающих фейерверки проигнорирует эти площадки. Поездка жителя 14-го района в 23-й ради запуска фейерверка была бы новогодним чудом. На это никто и не рассчитывает.

По правилам, запускать пиротехнику нельзя в зданиях и возле них, рядом с машинами, проводами, деревьями, на природных территориях — то есть двор дома или парк почти никогда не подходит. Кроме того, с 23 до 7 нельзя шуметь — новогодняя ночь не исключение.

За нарушение требований пожарной безопасности положен штраф 5-15 тысяч рублей, но нарушителя ещё надо застать на месте правонарушения и оформить протокол.

В прошлом году мэрия не рекомендовала запускать петарды и салюты в новогоднюю ночь, однако на прямой запрет использования и продажи пиротехники московские власти решиться пока не могут. При этом больше 75% участников опроса «Зеленоград.ру» считают, что в Москве нужно ввести постоянный запрет на продажу и использование шумной пиротехники (как минимум петард).