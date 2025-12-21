В рамках программы «Здоровый и чистый лес» в Подмосковье на ближайшие три года запланировали санитарные работы и уход за лесами на площади 26 тысяч гектаров. Среди округов, где объём работ называют одним из самых заметных, — Солнечногорск.
В приоритете — участки рядом с населёнными пунктами и вдоль крупных дорог, включая Ленинградское шоссе.
Основу программы составят санитарные рубки и уборка сухостоя. Также будут проводить рубки ухода для оздоровления лесов, возраст деревьев в которых 60-80 лет: слабые деревья уберут, чтобы дать больше света и воды более сильным.
Одновременно будут высаживать новый лес. В Мособллесе отмечают, что в Подмосковье лесов восстанавливают больше, чем вырубают — за десять лет площадь созданных новых лесов на 60% превысил площадь вырубки старых и больных участков.
Подход к выбору мест для санитарных работ в регионе называют «кардинально изменённым». Теперь: 15% участков планируют лесничества, 80% формируют по обращениям жителей, 5% — по предложениям муниципалитетов. Рекомендуют отправлять обращения через портал «Добродел» или через официальный сайт Комлесхоза.
Санитарные рубки в Подмосковье уже становились предметом конфликтов. В 2021 году СМИ цитировали губернатора Воробьёва: рубки должны проводиться после обсуждения с жителями.
Если вы заметили подозрительные работы, звоните на горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00