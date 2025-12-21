Основу программы составят санитарные рубки и уборка сухостоя. Также будут проводить рубки ухода для оздоровления лесов, возраст деревьев в которых 60-80 лет: слабые деревья уберут, чтобы дать больше света и воды более сильным.

Одновременно будут высаживать новый лес. В Мособллесе отмечают, что в Подмосковье лесов восстанавливают больше, чем вырубают — за десять лет площадь созданных новых лесов на 60% превысил площадь вырубки старых и больных участков.

Подход к выбору мест для санитарных работ в регионе называют «кардинально изменённым». Теперь: 15% участков планируют лесничества, 80% формируют по обращениям жителей, 5% — по предложениям муниципалитетов. Рекомендуют отправлять обращения через портал «Добродел» или через официальный сайт Комлесхоза.