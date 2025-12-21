«В связи с прохождением холодного фронта с 22:00 21 декабря до 21:00 22 декабря ожидаются мокрый снег и сухой снег. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, днем — усиление ветра с порывами до 15 м/с. К вечеру 22 декабря температура воздуха понизится до ?5…?8 °С, на дорогах — сильная гололедица» — сообщили в МЧС.

Жителям области рекомендуют соблюдать меры безопасности. На улице следует избегать шатких строений и линий электропередачи. Пешеходам советуют передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, из-за скользких тротуаров.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию и по возможности отказаться от дальних поездок. Лучше парковать автомобили вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Не выезжайте на летней резине.

При необходимости обращайтесь в экстренные службы по телефонам 101 или 112.