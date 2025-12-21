В список, оценивающий перспективы и зрелость студенческого бизнеса, попали 18 проектов МИЭТа, при этом сразу три стартапа вошли в топ-50 лучших по России:

Это проект по разработке модуля пеленгации Wi-Fi-устройств для промышленных предприятий — его предполагается использовать для реагирования на инциденты информационной безопасности (руководитель Дмитрий Буренок).

Проект Surfancy — интерактивная сенсорная платформа для создания «цифровых поверхностей» Дмитрия Литмановича. А также малогабаритный радиолокатор с синтезированной апертурой для беспилотников «Вектор» Вадима Цветкова.

Среди других проектов МИЭТа, отмеченных в рейтинге, — строительные и производственные решения (в том числе экструдер для печати объектов двумя материалами одновременно и сервис для автономного интеллектуального мониторинга строительства), разработки для агросектора (контроль расхода удобрений и система мониторинга «Здоровье коров»), приборостроение и микроэлектроника (системы совмещения и позиционирования пластин и кристаллов в микросборке, однокристальный передающий модуль со встроенным синтезатором частот, компактный охранный радар на базе технологии MIMO), образовательные и прикладные цифровые продукты (анализ учебных материалов по иностранным языкам EduText Analyzer, домашняя бухгалтерия PhoBO Money) и другие.

Рейтинг ТОП-1000 университетских стартапов проводится ежегодно в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства. В описании рейтинга отмечается, что при оценке учитывают не только финансовые показатели, но и связь проекта с университетом, качество команды, инновационность и потенциал коммерциализации.