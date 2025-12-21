«Мы гордимся нашими специалистами и оборудованием. В Центре высококвалифицированные врачи-гинекологи, эндокринологи, терапевты, психолог. Аппарат УЗИ экспертного класса есть также в кабинете дежурного врача. Все это значительно ускоряет процесс обследования. Если пациенту требуется госпитализация, его через переход могут отправить в перинатальный центр» — рассказала заведующая Центром женского здоровья, врач акушер-гинеколог Ольга Брызгалова.

Также в новом комплексе расположен дневной стационар на пять коек с процедурным кабинетом и санузлом. Здесь будут ставить капельницы — например, при анемии, токсикозе, а также проводить глюкозотолерантные тесты для беременных и многое другое.