Новый центр женского здоровья откроется в понедельник 22 декабря. Вот что там внутри 21.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Современный амбулаторный комплекс расположен в капитально отремонтированном и модернизированном корпусе Перинатального центра на улице Александровка в 14-м микрорайоне. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал в Центре накануне открытия.

Главное преимущество Центра — вся необходимая помощь в одном здании. Центр оборудован восемью аппаратами УЗИ, аппаратом КТГ, маммографом.

На 1 этаже расположен кабинет патологии шейки матки с аппаратом радиоволновой хирургии, благодаря которому диагностику можно будет пройти амбулаторно. Раньше пациентов с патологиями отправляли в стационары.

«Мы гордимся нашими специалистами и оборудованием. В Центре высококвалифицированные врачи-гинекологи, эндокринологи, терапевты, психолог. Аппарат УЗИ экспертного класса есть также в кабинете дежурного врача. Все это значительно ускоряет процесс обследования. Если пациенту требуется госпитализация, его через переход могут отправить в перинатальный центр» — рассказала заведующая Центром женского здоровья, врач акушер-гинеколог Ольга Брызгалова.

Также в новом комплексе расположен дневной стационар на пять коек с процедурным кабинетом и санузлом. Здесь будут ставить капельницы — например, при анемии, токсикозе, а также проводить глюкозотолерантные тесты для беременных и многое другое.

В Центре заработает и Школа будущих родителей, где врачи будут проводить лекции по грудному вскармливанию, течению беременности и уходу за новорожденными.

Анализы в процедурном кабинете теперь можно сдать в будни с 8 утра до 16:00. В субботу с 9 до 12 часов по записи. Центр работает 7 дней в неделю. Попасть к дежурному врачу возможно в том числе в воскресенье.

Прикрепиться к Центру могут жители всех районов Зеленограда. Акушерско-гинекологическое отделение №2 продолжит работать в 911 корпусе. Отделение на Каштановой аллее в 7-м микрорайоне закрывается на ремонт — пациентов оттуда переведут в новый Центр.

беременность, роддом, перинатальный центр
