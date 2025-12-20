Взрыв произошел в Банном переулке около 19 часов — это рядом с МЦД Сходня, примерно в шести километрах от Зеленограда.



Ранения получили также 15-летний подросток и пожилая женщина.

Официальная причина взрыва: неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, сообщили в полиции. По сообщению Следственного комитета, 12-летний ребенок погиб при взрыве пиротехники.

По данным канала Baza, взрывное устройство находилось у ребенка в рюкзаке. На это указывает характер травм. Предполагают, что это был регенеративный патрон РП-4 — элемент противогазов: умельцы добавляют туда горючее, чтобы получился «красивый взрыв».

В ноябре ещё один ребенок пострадал от взрыва в Красногорске — 9-летний мальчик поднял устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикреплённой десятирублёвой банкнотой, оно сдетонировало от прикосновения. Мальчик получил серьезные травмы рук.