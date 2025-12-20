В Мосгордуму внесли проект поправок в административный кодекс Москвы, который заметно повышает штрафы за нарушения в общественном транспорте. Самое заметное изменение — штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте предлагают увеличить с 2000 до 5000 рублей.

Авторы инициативы объясняют: часть санкций в КоАП не пересматривалась с 2007 года и, по их мнению, уже «не соответствует» последствиям таких нарушений. Штраф за безбилетный проезд в автобусах последний раз повышали полтора года назад.

Законопроект уже одобрили на заседании комиссии по транспорту. Дальше документ должен пройти рассмотрение и голосование в Мосгордуме. Возможно, это случится на ближайшем заседании Думы 24 декабря.