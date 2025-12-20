Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей 20.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В Мосгордуму внесли проект поправок в административный кодекс Москвы, который заметно повышает штрафы за нарушения в общественном транспорте. Самое заметное изменение — штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте предлагают увеличить с 2000 до 5000 рублей.

Авторы инициативы объясняют: часть санкций в КоАП не пересматривалась с 2007 года и, по их мнению, уже «не соответствует» последствиям таких нарушений. Штраф за безбилетный проезд в автобусах последний раз повышали полтора года назад.

Законопроект уже одобрили на заседании комиссии по транспорту. Дальше документ должен пройти рассмотрение и голосование в Мосгордуме. Возможно, это случится на ближайшем заседании Думы 24 декабря.

Что ещё хотят изменить

«Наземный транспорт общего пользования» в КоАП Москвы хотят определить шире: ответственность распространить и на смежные межрегиональные автобусные маршруты Москва—Подмосковье в границах Москвы, если начальная остановка находится в Москве. То есть правило может затронуть и тех, кто пользуется «пригородными» автобусами, проходящими по Москве.

Поправки затрагивают и метрополитен. Штраф 1000 рублей (или предупреждение) планируют применять, в частности, за просмотр видео и прослушивание аудио без наушников, игру на музыкальных инструментах и использование звукоусиливающей аппаратуры без письменного разрешения, нарушения правил поведения на эскалаторах.

Отдельно в тексте уточняют формулировку про передвижение по станциям и переходам на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

Поможет ли повышение

По данным департамента транспорта, в Москве работают около 600 контролёров «Организатора перевозок», и они выявляют порядка 600 тысяч подобных нарушений в год.

Но общественники спорят, что важнее: сумма штрафа или неизбежность наказания. Например, в Союзе пассажиров отмечают, что эффект даст не столько рост штрафов, сколько реальная возможность довести дело до взыскания.

Потери бюджета от безбилетного проезда могут составлять 2,5-2,7 млрд рублей в год, при этом штрафами собирают до 400 млн — разрыв большой, приводит оценку издание «Ведомости».

Почему не платят

Опрос «Зеленоград.ру» показывает, что неоплата проезда чаще всего связана не с принципиальным отказом платить, а с практикой «коротких поездок». Самая распространённая причина — необходимость проехать одну-две остановки: пассажиры считают полную стоимость билета несоразмерной длине такой поездки и сознательно делят поездки на «короткие» и «длинные», оплачивая только последние.

Это ощущение усиливается неудобством оплаты. В переполненных автобусах к валидаторам бывает трудно добраться, особенно в часы пик и на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Участники опроса описывают ситуации, когда салон настолько заполнен, что пассажир физически не может приложить карту, а также случаи, когда ближайший валидатор не работает. Такие поездки формируют привычку не платить именно на коротких дистанциях. При этом доля принципиальных безбилетников невелика.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общественный транспорт, автобусы, штраф
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фильм с Ольгой Бузовой снимали в Менделеево и Ржавках Новости
Парковку в новом проезде между Центральным и Московским проспектами запретят с 12 января. Хотя машины из проезда уже активно эвакуируют Новости
Специально для вас — уникальное предложение от FITNESSON Реклама
Штраф за безбилетный проезд в автобусах планируют поднять до 5000 рублей Новости
В десяти домах Голубого отключили электричество. Авария происходит вторую неделю подряд Новости
Команда KINGIKRA поздравляет вас с наступающим Новым годом Реклама
Открыта регистрация на Зеленоградский полумарафон 2026 Новости
Возможность сделать платные зоны для проезда появится в Москве в 2026 году — закон приняли тайком Новости
Приближается волна предновогодних скидок и акций в ТЦ «Грин» — марафон угощений, ёлочный базар и распродажи Реклама
Новогодняя открытка в зеленоградском дворе Жизнь
Елочные базары открылись возле ТЦ «Столица» в 14-м и 23-м микрорайонах Новости
Традиционные Рождественские скидки в сети стоматологических клиник «Никор» — с 15 декабря по 15 января -10% на все стоматологические услуги* Реклама
Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу Новости
Зеленоградский хоспис просит помощи к Новому году Новости
Жители Москвы начали составлять списки подарков для Деда Мороза ещё осенью Реклама
Женская консультация на Каштановой аллее закроется на ремонт — пациентов переведут на другой конец города Новости
Референдум об объединении Москвы и области отклонили. Большинство областников хотят объединения, а зеленоградцы — нет Новости
Девушки, вас приглашает салон женской одежды IDEALE (ТЦ «Панфиловский») Реклама
Активисты требуют у мэрии перестать возить московский мусор на КПО «Нева» из-за угрозы зеленоградской промышленности Новости
Горячая вода и отопление немного подорожают с января. А потом ещё раз — в октябре, но значительно больше Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру