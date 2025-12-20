В Мосгордуму внесли проект поправок в административный кодекс Москвы, который заметно повышает штрафы за нарушения в общественном транспорте. Самое заметное изменение — штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте предлагают увеличить с 2000 до 5000 рублей.
Авторы инициативы объясняют: часть санкций в КоАП не пересматривалась с 2007 года и, по их мнению, уже «не соответствует» последствиям таких нарушений. Штраф за безбилетный проезд в автобусах последний раз повышали полтора года назад.
Законопроект уже одобрили на заседании комиссии по транспорту. Дальше документ должен пройти рассмотрение и голосование в Мосгордуме. Возможно, это случится на ближайшем заседании Думы 24 декабря.
«Наземный транспорт общего пользования» в КоАП Москвы хотят определить шире: ответственность распространить и на смежные межрегиональные автобусные маршруты Москва—Подмосковье в границах Москвы, если начальная остановка находится в Москве. То есть правило может затронуть и тех, кто пользуется «пригородными» автобусами, проходящими по Москве.
Поправки затрагивают и метрополитен. Штраф 1000 рублей (или предупреждение) планируют применять, в частности, за просмотр видео и прослушивание аудио без наушников, игру на музыкальных инструментах и использование звукоусиливающей аппаратуры без письменного разрешения, нарушения правил поведения на эскалаторах.
Отдельно в тексте уточняют формулировку про передвижение по станциям и переходам на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.
По данным департамента транспорта, в Москве работают около 600 контролёров «Организатора перевозок», и они выявляют порядка 600 тысяч подобных нарушений в год.
Но общественники спорят, что важнее: сумма штрафа или неизбежность наказания. Например, в Союзе пассажиров отмечают, что эффект даст не столько рост штрафов, сколько реальная возможность довести дело до взыскания.
Потери бюджета от безбилетного проезда могут составлять 2,5-2,7 млрд рублей в год, при этом штрафами собирают до 400 млн — разрыв большой, приводит оценку издание «Ведомости».
Опрос «Зеленоград.ру» показывает, что неоплата проезда чаще всего связана не с принципиальным отказом платить, а с практикой «коротких поездок». Самая распространённая причина — необходимость проехать одну-две остановки: пассажиры считают полную стоимость билета несоразмерной длине такой поездки и сознательно делят поездки на «короткие» и «длинные», оплачивая только последние.
Это ощущение усиливается неудобством оплаты. В переполненных автобусах к валидаторам бывает трудно добраться, особенно в часы пик и на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Участники опроса описывают ситуации, когда салон настолько заполнен, что пассажир физически не может приложить карту, а также случаи, когда ближайший валидатор не работает. Такие поездки формируют привычку не платить именно на коротких дистанциях. При этом доля принципиальных безбилетников невелика.