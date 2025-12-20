Открытый недавно сквозной проезд вдоль «Флейты» находится в непонятном статусе — то ли еще строительный объект, то ли официальная новая дорога. Здесь с обеих сторон поставили знаки запрета парковки, но часть их еще закрыта чехлами. Эвакуаторы появились уже месяц назад.
Сейчас управа района Савелки предупредила о запрете остановки в проезде с полуночи 12 января — сразу после новогодних праздников.
Эвакуаторы между тем появляются в проезде уже месяц с завидной регулярностью и увозят припаркованные машины на штрафстоянку.
Проект сквозной дороги подразумевал ее расширение до трех полос с тем, чтобы сделать парковочные места. Устроены они лишь местами, со стороны ЖК «Зеленоград-сити» — около 40 мест. Теперь ставить машины некуда, негодуют жители «Флейты». Транспорт эвакуируют не только с дороги, но и с привычных парковочных мест возле подъездов — например, у крайнего 8-го подъезда корпуса 360. Видимо, потому что это тротуар.