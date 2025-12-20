Проект сквозной дороги подразумевал ее расширение до трех полос с тем, чтобы сделать парковочные места. Устроены они лишь местами, со стороны ЖК «Зеленоград-сити» — около 40 мест. Теперь ставить машины некуда, негодуют жители «Флейты». Транспорт эвакуируют не только с дороги, но и с привычных парковочных мест возле подъездов — например, у крайнего 8-го подъезда корпуса 360. Видимо, потому что это тротуар.