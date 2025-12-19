У магазина «Дикси» прохожим предлагали недорого купить форель и красную икру — торговля шла прямо из открытого багажника белой «Лады», — рассказала местная жительница в районном чате.

Подобные продажи обычно активизируются в декабре — перед праздниками растёт спрос на «деликатесы», и вместе с ним всплывают сомнительные предложения: от торговли с рук до более широких мошеннических схем вокруг икры и морепродуктов. Однако покупать такую еду опасно — неизвестно, где и как её хранили и что именно продают.

Рыба и рыбная продукция относятся к товарам, которые должны сопровождаться ветеринарными документами: легальная продукция обычно идёт с электронными ветсопроводительными документами (ВСД) в системе «Меркурий». Отсутствие документов и торговля с рук — типичный признак того, что происхождение товара невозможно проверить.

За несанкционированную торговлю продавцу может грозить штраф или даже конфискация товара. Однако для покупателя от испорченной рыбы или икры последствия могут быть хуже — от обычного пищевого отравления до состояний, требующих срочной помощи.

Если вы заметили торговлю «из багажника» у магазина или во дворах, обращайтесь в полицию 112, в управу района или в ОАТИ через единый телефон 8-495-777-77-77. Полезно зафиксировать место, время, приметы продавца и автомобиля, по возможности — фото/видео, не вступая в конфликт.