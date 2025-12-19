Строящийся жилой дом в 9-м микрорайоне исчез с карты реновации. Вероятно, все квартиры в нём выставят на продажу 19.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Многоэтажный корпус 927, изначально предназначенный для переселения жителей пятиэтажек, больше не значится в списках новостроек по программе реновации — его нет на карте фонда реновации. О «подвешенном состоянии» этого дома стало известно еще летом, а теперь, похоже, слухи стали реальностью — квартиры в этой новостройке могут выставить на продажу, а не отдавать переселенцам.

Этот 13-16-этажный дом строится за счёт городского бюджета, в нём должно быть 323 квартиры с отделкой, подземная парковка, двор без машин. Ввести 927-й корпус в эксплуатацию планировалось в конце этого года. Информацию о доме перенесли на сайт «Московские кварталы» — это проект градостроительного комплекса Москвы, занимающийся продажами квартир «не задействованных в переселении», а также парковок и коммерческих помещений в новостройках.

В прошлом году в префектуре сообщали, что в 927-й корпус переселят жителей пятиэтажек на улице Гоголя. В августе стало ясно, что этого не будет. В отличие от 19-го микрорайона, 9-й масштабно не реконструируют, вся социальная и транспортная инфраструктура там есть, район обжитой, новый дом стоит в хорошем месте. Квартиры в таком доме можно выгодно продать.

За счёт средств, вырученных от коммерческой продажи, город окупает реновацию. «Это необходимо, чтобы потом эти деньги были как основа для дальнейшей реновации, для дальнейших этапов обновления города», — сказал мэр Собянин. При этом в мэрии говорят, что спрос на жилье комфорт-класса остается стабильным, и городу важно появление комплексных проектов, где бы учитывалась потребность в социальных объектах, транспортной доступности и благоустройстве территорий.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жилищное строительство, ремонтно-строительные работы, реновация, Корпус 927
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Когда на улице грустная погода, приунывают даже игрушки Новости
Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти Новости
Заменить Санту на Деда Мороза в торговом центре потребовал житель Зеленограда. Проверили его жалобу на адекватность Новости
Опору дорожного указателя на выезде из Зеленограда перенесли, чтобы было удобнее водителям. Теперь стало неудобно пешеходам и уборочной технике Новости
Завод по производству автоклавного газобетона построен в Зеленограде Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Новогодние мастер-классы на маркете «Встреча» для детей от 6 лет Новости
Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле Новости
Заголовок: В Зеленограде открылся центр комплексной стоматологии «Дали» для всей семьи Реклама
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Гончарная мастерская «Зеленый кот» открылась в Зеленограде, корпус 2033 Реклама
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Лунтик: Мой первый Новый Год — Интерактивный спектакль для детей 3-8 лет Реклама
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Паста-бар «ПестоТесто» открылся в ТЦ «Иридиум» — приходите попробовать вкуснейшие блюда итальянской кухни Реклама
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Фотовыставка про зеленоградских спасателей открылась на площади Юности Афиша
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Предновогодняя магия уже в пути — акция корнера «Инари Ками» (ГЦ «Станция») Реклама
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру