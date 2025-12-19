Этот 13-16-этажный дом строится за счёт городского бюджета, в нём должно быть 323 квартиры с отделкой, подземная парковка, двор без машин. Ввести 927-й корпус в эксплуатацию планировалось в конце этого года. Информацию о доме перенесли на сайт «Московские кварталы» — это проект градостроительного комплекса Москвы, занимающийся продажами квартир «не задействованных в переселении», а также парковок и коммерческих помещений в новостройках.

В прошлом году в префектуре сообщали, что в 927-й корпус переселят жителей пятиэтажек на улице Гоголя. В августе стало ясно, что этого не будет. В отличие от 19-го микрорайона, 9-й масштабно не реконструируют, вся социальная и транспортная инфраструктура там есть, район обжитой, новый дом стоит в хорошем месте. Квартиры в таком доме можно выгодно продать.

За счёт средств, вырученных от коммерческой продажи, город окупает реновацию. «Это необходимо, чтобы потом эти деньги были как основа для дальнейшей реновации, для дальнейших этапов обновления города», — сказал мэр Собянин. При этом в мэрии говорят, что спрос на жилье комфорт-класса остается стабильным, и городу важно появление комплексных проектов, где бы учитывалась потребность в социальных объектах, транспортной доступности и благоустройстве территорий.