История не локальная: похожие предупреждения публикуют управы разных районов Москвы. Ранее городские структуры уже предупреждали, что мошенники используют бренд «Жилищника» как приманку — поэтому такие сообщения лучше сразу воспринимать как потенциально опасные.

Важно: код из смс от «Госуслуг» не нужен никому, кроме лично вас — в том числе и «Жилищнику», неважно фальшивому или настоящему. Любая просьба под любым предлогом продиктовать или передать куда-то какие-то цифры — признак мошенничества.

Проверяйте источники: у ГБУ «Жилищник ЗелАО» указаны официальные телеграм-ресурсы — канал @gbuzelenograd и бот @GBU_ZelaoBot. Директор «Жилищника» не будет вам писать, а если пишет сотрудник «Жилищника» с неизвестного аккаунта и разговор быстро сводится к передаче какой-либо информации — это с большой вероятностью мошенники. Уточнить информацию вы можете по телефону «Жилищника» 8-499-734-25-21