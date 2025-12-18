Они расположены у корпусов 2309 (со стороны жилых домов) и 1446 и работают с 10 до 22 часов
Здесь продают ель, сосну, а также европейские пихты Фрейзера и Нордмана. На базарах ощущается выраженный хвойный аромат.
По словам продавца, все деревья привозят из питомника, где их специально выращивают для продажи.
Цена зависит от размера:
- Ель стоит от 1500 рублей за 1 метр до 5000 рублей за 3 метра,
- Сосна — от 1800 рублей за 1,5 метра до 3500 рублей за 2,5 метра.
- Самая маленькая пихта Нордмана высотой 100-125 сантиметров обойдётся в 6200 рублей, двухметровая — в 15 400 рублей.
- Пихта Фрейзера стоит 7800 рублей за высоту 125-150 сантиметров.
В продаже также есть подставки — от 490 рублей. Каждую ёлочку после покупки упаковывают в сетку с помощью специальной машины.
Пихты Фрейзера и Нордмана отличаются более мягкой хвоей, насыщенным зелёным цветом и меньшей осыпаемостью по сравнению с обычной елью. Они практически не имеют выраженного смолистого запаха и дольше сохраняют внешний вид в тёплом помещении.
«В подставки рекомендуется подливать воду, чтобы дерево простояло дольше. Ель сохраняет внешний вид около двух недель, сосна — до месяца, а пихты Фрейзера и Нордмана могут простоять месяц и дольше», — рассказал продавец.
Внутри торговых центров «Столица» также работают новогодние ярмарки и ларьки. Там можно приобрести искусственные ёлочки с огоньками по цене от 1100 рублей, а также другие новогодние украшения.
Городские елочные базары должны открыться 20 декабря: на площади Юности, у корпусов 1104 и 1640. Елки также будут продавать возле ТЦ «Грин» (корпус 1550) и возле фудмола «Станция» на Крюковской площади.