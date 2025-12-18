Пихты Фрейзера и Нордмана отличаются более мягкой хвоей, насыщенным зелёным цветом и меньшей осыпаемостью по сравнению с обычной елью. Они практически не имеют выраженного смолистого запаха и дольше сохраняют внешний вид в тёплом помещении.

«В подставки рекомендуется подливать воду, чтобы дерево простояло дольше. Ель сохраняет внешний вид около двух недель, сосна — до месяца, а пихты Фрейзера и Нордмана могут простоять месяц и дольше», — рассказал продавец.

Внутри торговых центров «Столица» также работают новогодние ярмарки и ларьки. Там можно приобрести искусственные ёлочки с огоньками по цене от 1100 рублей, а также другие новогодние украшения.

Городские елочные базары должны открыться 20 декабря: на площади Юности, у корпусов 1104 и 1640. Елки также будут продавать возле ТЦ «Грин» (корпус 1550) и возле фудмола «Станция» на Крюковской площади.