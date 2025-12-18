В Московском регионе перед Новым годом традиционно возрастает интенсивность движения — люди закрывают дела, едут за покупками и подарками, чаще выбираются в торговые центры и на магистрали.

В Подмосковье власти прогнозируют, что основной пик начнётся после 20 декабря — фактически это означает, что заметное ухудшение обстановки стоит ждать уже с ближайших выходных. При этом вечерний час пик, по прогнозу, сместится на 16:00, а самыми загруженными днями называют 26-30 декабря.

Где вероятнее всего будет стоять: дороги у ТЦ и крупных магазинов, съезды с МКАД и основные «вылетные» трассы области. При этом Ленинградское шоссе называют как одну из проблемных магистралей с точки зрения пробок.

По Москве наиболее «тяжёлыми» днями могут стать 25-30 декабря — на фоне предпраздничной активности и традиционных факторов вроде погоды, мелких ДТП и локальных ограничений. Во второй половине дня 31 декабря машин станет меньше.

И напоминание, которое не теряет актуальности в самые нервные дни: не садиться за руль нетрезвым, пристёгиваться, не отвлекаться на телефон, соблюдать скорость и дистанцию, избегать резких манёвров и пропускать пешеходов — особенно у ТЦ, на развязках и съездах.