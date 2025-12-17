В торговом зале «Пятёрочки» в корпусе 617А практически в каждом отделе стоят запакованные паллеты с товарами, зачастую нет ценников, грязные полы и полупустые полки. На входе не работает одна из дверей. С этими проблемами магазин не может справиться уже долгое время.

По словам покупателей, ещё несколько месяцев назад магазин был удобным: полки были заполнены, проходы — свободны, а персонал охотно помогал с покупками. Сейчас ситуация изменилась.

Между отделами стало трудно пройти, к некоторым полкам просто нет доступа. Особенно сложно мамам с колясками — ширина некоторых проходов не позволяет проехать. Пожилые жители соседних домов отмечают, что альтернативы у них практически нет: дойти до другого магазина многим физически тяжело.