Из лучших в худшие: за несколько месяцев «Пятёрочка» в 6-м микрорайоне превратилась в склад — мамам с колясками стало трудно пройти 17.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В торговом зале «Пятёрочки» в корпусе 617А практически в каждом отделе стоят запакованные паллеты с товарами, зачастую нет ценников, грязные полы и полупустые полки. На входе не работает одна из дверей. С этими проблемами магазин не может справиться уже долгое время.

По словам покупателей, ещё несколько месяцев назад магазин был удобным: полки были заполнены, проходы — свободны, а персонал охотно помогал с покупками. Сейчас ситуация изменилась.

Между отделами стало трудно пройти, к некоторым полкам просто нет доступа. Особенно сложно мамам с колясками — ширина некоторых проходов не позволяет проехать. Пожилые жители соседних домов отмечают, что альтернативы у них практически нет: дойти до другого магазина многим физически тяжело.

Что говорят покупатели

«Я передвигаюсь только с палочкой, больше никуда не дойду уже, мне идёт девятый десяток. Здесь вечные проблемы: нет ценников, проходы все заставлены. Сломанная дверь — это ещё меньшее из всех зол. Хотелось бы, чтобы всё привели в порядок», — рассказала Валентина Фёдоровна.

«Я хожу сюда не первый год. Раньше знакомые говорили, какой у нас хороший магазин. А что случилось потом — мы не знаем. Грязь, сотрудников стало мало, ассортимент хуже, полки пустые, всё заставлено», — поделилась Валентина.

Почему магазин превратился в склад

По словам сотрудников магазина, причина — острая нехватка персонала. В последнее время из магазина уволилось много работников, в том числе из-за низкой оплаты труда. Сейчас в смене остаётся по 2-3 человека, большинство из них — женщины, которым физически сложно быстро разгружать тяжёлые паллеты.

«Я работаю здесь уже давно, тоже хотела увольняться, но не смогла. Многие ушли: задач было много, а оплата низкая. Поэтому всё так сильно поменялось в худшую сторону. Мы сами хотим всё поскорее исправить, но рук совсем не хватает. Паллеты тяжелые, а у нас всего двое мужчин в коллективе. Поэтому всё так медленно», — рассказала сотрудница магазина.

С сегодняшнего дня к обязанностям директора приступил новый руководитель. Он подтвердил, что проблем в магазине накопилось много, и пообещал изменения уже в январе.

«С дверьми уже вопрос решается, заявки созданы. Ждём деталь из-за рубежа, после нового года её привезут. Будем набирать людей в команду, нехватка персонала сейчас критическая. Постепенно начнём разгружать паллеты. Понимаю, что это не проблема покупателей, и рассчитываю, что в январе ситуацию удастся заметно улучшить», — рассказал директор магазина.

Проверим, как ситуация изменится в новом году.

Метки:
работа, вакансии, кадры, зарплаты, микрорайон 6, магазин пятерочка
