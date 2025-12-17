Внимание полицейских, которые патрулировали лесопарк 9-го микрорайона, привлекла женщина, которая искала что-то среди опавшей листвы.
Во время личного досмотра у нее обнаружили шесть свертков с веществом неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что в свертках находился гашиш общей массой 9 граммов — это считается значительным размером. Женщину задержали. Ей 30 лет, она является жительницей Зеленограда.
По этому факту следователь возбудил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). Санкция по «наркотической» статье — лишение свободы от 8 до 15 лет.
На время расследования подозреваемую поместили под стражу.
