На Московском проспекте перенесли крупный указатель направлений, который стоит на массивной опоре. Теперь щит заметен раньше по ходу движения, и водителям проще заранее принять решение, куда перестраиваться и где сворачивать.

Однако после переноса опора оказалась на тротуаре и сузила его ширину. На прежнем месте тротуар расширялся в зоне установки опоры — это было удобно пешеходам и необходимо для проезда уборочной техники. На новом месте такого расширения не видно, и тротуар фактически стал уже.