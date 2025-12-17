На Московском проспекте перенесли крупный указатель направлений, который стоит на массивной опоре. Теперь щит заметен раньше по ходу движения, и водителям проще заранее принять решение, куда перестраиваться и где сворачивать.
Однако после переноса опора оказалась на тротуаре и сузила его ширину. На прежнем месте тротуар расширялся в зоне установки опоры — это было удобно пешеходам и необходимо для проезда уборочной техники. На новом месте такого расширения не видно, и тротуар фактически стал уже.
При этом согласно нормативам в ширину пешеходной части тротуаров не включаются площади, необходимые для размещения столбов (СП 42.13330). То есть надо либо расширять тротуар, либо выносить опору за его границы.
Столб, который недопустимо сужает тротуар — типичная ситуация для Зеленограда. Недавно на старом мосту опору для дорожного знака поставили прямо посередине и без того узкого тротуара, уменьшив его ширино до 70 см, что ниже любых нормативов. Но после публикаций «Зеленоград.ру» перенесли вообще за границу тротуара и проезжей части. Почему так не делают сразу, непонятно.