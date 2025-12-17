Госдума приняла закон, который обязывает управляющие компании и другие «коммунальные» организации выстраивать общение с жителями через домовые чаты в национальном мессенджере Макс.

Законопроект изначально был про работу советов многоквартирных домов (в частности, про подписание актов выполненных работ), но ко второму чтению в него добавили блок про «домовые чаты».