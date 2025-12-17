Госдума приняла закон, который обязывает управляющие компании и другие «коммунальные» организации выстраивать общение с жителями через домовые чаты в национальном мессенджере Макс.
Законопроект изначально был про работу советов многоквартирных домов (в частности, про подписание актов выполненных работ), но ко второму чтению в него добавили блок про «домовые чаты».
Из формулировок закона следует, что вводится обязанность обеспечить официальный канал взаимодействия через Макс, а не «запретить телеграм».
На практике управляющая компания должна будет завести и поддерживать официальный домовой чат в Max (куда можно будет направлять обращения и получать ответы), но параллельно можно оставлять телеграм-чат для удобства, хотя власти и декларируют «перенос» существующих чатов.
Закон не запрещает инициативные чаты жильцов и не заставляет жителей закрывать их или переносить. Обязанность сформулирована для организаций: управляющие компании (например, «Жилищник»), ресурсоснабжающие организации (такие как МОЭК, Мосэнергосбыт) и т. п.: они должны обеспечить взаимодействие через официальный канал в рамках «домового чата/сервиса».
То есть самодеятельные чаты останутся как были — просто у дома появится (или станет обязательным) официальный чат в Максе, через который УК должна будет взаимодействовать с жителями.
Поскольку Зеленоград — это Москва, важно, что в материалах про закон отдельно упоминается московская оговорка: для действующих в Москве организаций особенности использования сервиса могут быть установлены отдельным соглашением, а также допускается вариант через региональные информсистемы.
Для Москвы это может быть система «Электронный дом», где чаты домов уже реализованы. Так что для жителей Зеленограда пока может вообще ничего не измениться.
Сам Макс в законе не упоминается, там речь идёт о «многофункциональном сервисе обмене информацией», а также о том, что организацию, обеспечивающую создание и функционирование сервиса, определяет правительство. А уже правительство выбрало ООО «Коммуникационная платформа», которая и владеет Максом.
Этот мессенджер активно внедряют в коммуникацию учреждений с гражданами. Например, недавно почти все зеленоградские школы завели каналы в Максе. При этом, судя по отзывам родителей, переход пока чаще выглядит как выполнение формального требования, а не как добровольный выбор: многие регистрируются в сервисе из-за настойчивых рекомендаций школы, продолжая при этом пользоваться привычными мессенджерами.
