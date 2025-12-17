Слышали, что домовые чаты переводят в Max? Разбираемся, что это значит на самом деле 17.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Госдума приняла закон, который обязывает управляющие компании и другие «коммунальные» организации выстраивать общение с жителями через домовые чаты в национальном мессенджере Макс.

Законопроект изначально был про работу советов многоквартирных домов (в частности, про подписание актов выполненных работ), но ко второму чтению в него добавили блок про «домовые чаты».

«Жилищник» закроет свои чаты в телеграме?

Из формулировок закона следует, что вводится обязанность обеспечить официальный канал взаимодействия через Макс, а не «запретить телеграм».

На практике управляющая компания должна будет завести и поддерживать официальный домовой чат в Max (куда можно будет направлять обращения и получать ответы), но параллельно можно оставлять телеграм-чат для удобства, хотя власти и декларируют «перенос» существующих чатов.

Затронет ли это чаты жильцов?

Закон не запрещает инициативные чаты жильцов и не заставляет жителей закрывать их или переносить. Обязанность сформулирована для организаций: управляющие компании (например, «Жилищник»), ресурсоснабжающие организации (такие как МОЭК, Мосэнергосбыт) и т. п.: они должны обеспечить взаимодействие через официальный канал в рамках «домового чата/сервиса».

То есть самодеятельные чаты останутся как были — просто у дома появится (или станет обязательным) официальный чат в Максе, через который УК должна будет взаимодействовать с жителями.

Важная оговорка для Зеленограда

Поскольку Зеленоград — это Москва, важно, что в материалах про закон отдельно упоминается московская оговорка: для действующих в Москве организаций особенности использования сервиса могут быть установлены отдельным соглашением, а также допускается вариант через региональные информсистемы.

Для Москвы это может быть система «Электронный дом», где чаты домов уже реализованы. Так что для жителей Зеленограда пока может вообще ничего не измениться.

Почему именно Макс?

Сам Макс в законе не упоминается, там речь идёт о «многофункциональном сервисе обмене информацией», а также о том, что организацию, обеспечивающую создание и функционирование сервиса, определяет правительство. А уже правительство выбрало ООО «Коммуникационная платформа», которая и владеет Максом.

Этот мессенджер активно внедряют в коммуникацию учреждений с гражданами. Например, недавно почти все зеленоградские школы завели каналы в Максе. При этом, судя по отзывам родителей, переход пока чаще выглядит как выполнение формального требования, а не как добровольный выбор: многие регистрируются в сервисе из-за настойчивых рекомендаций школы, продолжая при этом пользоваться привычными мессенджерами.

Кстати, подписывайтесь в чаты зеленоградских микрорайонов в Телеграме: t.me/zelenogradru/8471

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Гончарная мастерская «Зеленый кот» открылась в Зеленограде, корпус 2033 Реклама
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Лунтик: Мой первый Новый Год — Интерактивный спектакль для детей 3-8 лет Реклама
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Паста-бар «ПестоТесто» открылся в ТЦ «Иридиум» — приходите попробовать вкуснейшие блюда итальянской кухни Реклама
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Фотовыставка про зеленоградских спасателей открылась на площади Юности Афиша
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Предновогодняя магия уже в пути — акция корнера «Инари Ками» (ГЦ «Станция») Реклама
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
В детских поликлиниках появились новогодние декорации Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» заработала в Зеленограде Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру