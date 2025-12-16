Животным, которых опекает волонтерская команда zel_priut_cats, нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.

За пять лет работы волонтеры они спасли, вылечили и нашли новый дом более 100 кошек. На фото котики, которые ищут дом.

На новогоднем маркете «Встреча» 20 и 21 декабря в фудмоле «Станция» на Крюковской площади совместно с волонтерами проведут благотворительную акцию помощи котикам.