Животным, которых опекает волонтерская команда zel_priut_cats, нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
За пять лет работы волонтеры они спасли, вылечили и нашли новый дом более 100 кошек. На фото котики, которые ищут дом.
На новогоднем маркете «Встреча» 20 и 21 декабря в фудмоле «Станция» на Крюковской площади совместно с волонтерами проведут благотворительную акцию помощи котикам.
— Приходите на маркет 20 и 21 декабря с 11-20 в Гастроцентр «Станция»;
— Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом;
— Выбирайте подарок ручной работы.
— Корм для взрослых котиков: сухие и влажные корма марок Pro plan и Award;
— Корм для котят: влажные корма Pro plan, Award, Royal canin;
— Глистогонные препараты для взрослых кошек: мильбемакс, милпразон, каниквантел;
— Капли на холку от блох и клещей для взрослых кошек и котят: Селафорт, Stronghold, Inspector, Rolf 3D;
— Средство для дезинфекции «Лайна»;
— Успокоительные диффузоры в розетку: Relaxivet, Feliway, Антицарапки;
— Жидкие лакомства для котиков в виде крем-супчиков в стиках;
— Паста для вывода шерсти;
— Картонные когтеточки и игрушки для кошек;
— Комплексы, домики, лежанки, пластиковые переноски для котиков — можно б/у в хорошем состоянии.