20 декабря с 11:00 до 14:00 на площади Юности пройдет благотворительная акция «Добромобиль». Это уже восьмая новогодняя акция в поддержку подопечных фонда помощи бездомным животным «Ника».
Горожан приглашают принести помощь для животных, которые зимуют в приютах. Принимают сухие и влажные корма для кошек и собак (особенно удобные «паучи» для котят и ослабленных животных), лакомства и витамины для поддержки иммунитета, а также лекарства и средства ухода — пеленки, бинты, антисептики, перевязочные материалы и шприцы.
Сейчас фонду особенно нужны
Корма:
— консервы Recovery для собак Бейлис и Сандро;
— сухой и влажный корм для котят.
Хозяйственные и зоотовары:
— салфетки в рулоне («супер-тряпка»);
— медицинские перчатки (размер M);
— лопаты для чистки снега;
— лакомства для собак (говяжье лёгкое);
— дезинфицирующее средство «Лайна».
Лекарства:
— хлоргексидин;
— стерофундин или йоностерил (500 мл);
— спрей Alumnik.
Для этого оформите заказ через Ozon с доставкой в пункт выдачи рядом с офисом фонда в корпусе 317Ас1 в Зеленограде (код для получения заказа можно отправить в Телеграм: @crazyjulya007).
На странице https://ozon.ru/t/7oehI1J собраны все важные товары, которые можно заказать с доставкой.