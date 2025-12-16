Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде 16.12.2025 ZELENOGRAD.RU

20 декабря с 11:00 до 14:00 на площади Юности пройдет благотворительная акция «Добромобиль». Это уже восьмая новогодняя акция в поддержку подопечных фонда помощи бездомным животным «Ника».

Горожан приглашают принести помощь для животных, которые зимуют в приютах. Принимают сухие и влажные корма для кошек и собак (особенно удобные «паучи» для котят и ослабленных животных), лакомства и витамины для поддержки иммунитета, а также лекарства и средства ухода — пеленки, бинты, антисептики, перевязочные материалы и шприцы.

Фонд «Ника» опубликовал актуальный список нужд приютов:

Сейчас фонду особенно нужны

Корма:

— консервы Recovery для собак Бейлис и Сандро;

— сухой и влажный корм для котят.


Хозяйственные и зоотовары:

— салфетки в рулоне («супер-тряпка»);

— медицинские перчатки (размер M);

— лопаты для чистки снега;

— лакомства для собак (говяжье лёгкое);

— дезинфицирующее средство «Лайна».


Лекарства:

— хлоргексидин;

— стерофундин или йоностерил (500 мл);

— спрей Alumnik.

Помочь можно дистанционно

Для этого оформите заказ через Ozon с доставкой в пункт выдачи рядом с офисом фонда в корпусе 317Ас1 в Зеленограде (код для получения заказа можно отправить в Телеграм: @crazyjulya007).

На странице https://ozon.ru/t/7oehI1J собраны все важные товары, которые можно заказать с доставкой.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благотворительность, бездомные животные
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На маркете «Встреча» пройдет благотворительная акция помощи котикам Новости
Старую автобусную остановку демонтировали на Заводской улице, однако у новых павильонов автобусы не останавливаются. Пассажиры путаются Новости
Новая дом-студия «Фотосезоны» Реклама
На большом экране в Зеленограде покажут «Набукко» — футуристическую постановку оперы Верди с участием Анны Нетребко Новости
Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
Новогодний образ с пышной юбкой как на Pinterest Реклама
Новый поезд «Москва-2026» начал работать на зеленой ветке метро Новости
Отопление отключили в части домов 10-го микрорайона. За ночь в квартирах похолодало Новости
Новогодний конкурс от фудмолла «Станция» Реклама
«Магнит» с кафе открылся в 1-м микрорайоне Новости
Траву в снег кладут в 14-м микрорайоне Новости
Гончарная мастерская «Зеленый кот» открылась в Зеленограде, корпус 2033 Реклама
Каток с искусственным льдом у корпуса 2034 наконец открылся Новости
Новые экспонаты времён Великой Отечественной войны появились в Музее Матушкино Афиша
Новогодняя ночь 31 декабря 2025 в кафе-баре «Вертикаль» — ведущая Марина Бабаян, открыто бронирование Реклама
Зеленоградские предприятия НИИМЭ и НИИТМ собрали первые в России установки для ключевых операций производства микросхем Новости
Две с половиной тысячи квартир в 12-м микрорайоне остались без отопления Новости
Лунтик: Мой первый Новый Год — Интерактивный спектакль для детей 3-8 лет Реклама
Солнце, двое, любовь — и тонкий лёд на Школьном озере Жизнь
Только дети умеют по-настоящему ждать Новый год. «Нарния», «Кот-олень» и другие новогодние сюжеты с детских картин украсили библиотеку в 6-м микрорайоне Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Когда и почему зимой чаще сбивают пожилых пешеходов Новости
В этот день, ровно 200 лет назад, 14 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Казалось бы, при чём здесь Зеленоград? Новости
Паста-бар «ПестоТесто» открылся в ТЦ «Иридиум» — приходите попробовать вкуснейшие блюда итальянской кухни Реклама
Учёный из Зеленограда получил «Научную премию Сбера» за ИИ в проектировании микросхем Новости
Фотовыставка про зеленоградских спасателей открылась на площади Юности Афиша
Легального въезда к парковке ТЦ «Зеленоградский» по-прежнему нет, а штрафы за въезд с Новокрюковской улицы уже могут приходить. Чиновники делают вид, что проблемы не существует Новости
На лыжной трассе за горбольницей планируют начать делать искусственный снег Новости
Хулиганы поломали холодильное оборудование на катке в 20-м микрорайоне Новости
Предновогодняя магия уже в пути — акция корнера «Инари Ками» (ГЦ «Станция») Реклама
Школьники из Зеленограда стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по велоспорту Новости
В детских поликлиниках появились новогодние декорации Новости
Если бы Дед Мороз был косметологом — он бы дарил сертификаты в клинику EsteMedika Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
Врача в Солнечногорске арестовали за «содействие» военнослужащему в получении категории «не годен» Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» заработала в Зеленограде Новости
На Дунькином пруду в 12 микрорайоне почти закончили капитальный ремонт — посмотрели, что получается Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом! Реклама
Зимний марафон в зеленоградском лесопарке собрал 400 участников от 13 до 92 лет Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру