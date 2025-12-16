Помочь можно дистанционно

Для этого оформите заказ через Ozon с доставкой в пункт выдачи рядом с офисом фонда в корпусе 317Ас1 в Зеленограде (код для получения заказа можно отправить в Телеграм: @crazyjulya007).

На странице https://ozon.ru/t/7oehI1J собраны все важные товары, которые можно заказать с доставкой.