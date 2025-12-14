Темы работ связаны с зимними праздниками: сова, кот, собака и другие животные в новогодней атмосфере, пара коньков, волшебники у ёлки, красная лошадь, зимний лес и другие мотивы. Многие работы получили говорящие названия: «В преддверии Нового года», «Новый год в Нарнии», «Пингвин у ёлки», «Мандарины к празднику», «Кот-олень».

Выставка будет работать до 31 января. Посещение бесплатное: со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00. В гостиной есть книга отзывов — оставьте своё впечатление о выставке.

