Выставка «Новогодние мечты» открылась на втором этаже в корпусе 607А. В экспозиции — художественные работы учащихся арт-студии «Креатив», авторам — от 7 до 15 лет. Ребята рисуют в разных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, аппликация.
Темы работ связаны с зимними праздниками: сова, кот, собака и другие животные в новогодней атмосфере, пара коньков, волшебники у ёлки, красная лошадь, зимний лес и другие мотивы. Многие работы получили говорящие названия: «В преддверии Нового года», «Новый год в Нарнии», «Пингвин у ёлки», «Мандарины к празднику», «Кот-олень».
Выставка будет работать до 31 января. Посещение бесплатное: со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00. В гостиной есть книга отзывов — оставьте своё впечатление о выставке.