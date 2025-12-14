Однако эта дата неожиданно связана и с историей нашего города: в начале XIX века хозяином Крюково стал генерал-майор Михаил Фонвизин — участник декабристского движения, связанный с «Союзом благоденствия» и «Северным обществом». А его жена Наталья Фонвизина, как считают исследователи, с большой долей вероятности стала одним из прототипов Татьяны Лариной — той самой героини, чья судьба в «Евгении Онегине» стала символом эпохи.
Пушкин в Крюкове не бывал, но эта «пушкинская» линия здесь не выдумка: на месте нынешнего 9-го микрорайона Зеленограда стояла усадьба Фонвизиных. После 1825 года Наталья Дмитриевна отправилась за мужем в ссылку в Сибирь — как и многие жёны декабристов.
Сегодня от крюковской усадьбы почти ничего не осталось: лишь отдельные археологические находки и следы в краеведческих витринах. А на месте, где был помещичий дом, в последние годы построили новые многоэтажки.