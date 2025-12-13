Профессор МИЭТа Роман Соловьёв стал лауреатом премии в номинации «Цифровая вселенная». Его отметили за разработку методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и за реализацию нейросетей в системах-на-кристалле — в сообщениях о премии это называют перспективой для российской микроэлектроники «нового поколения».
Соловьёв — специалист в области систем автоматизированного проектирования интегральных схем, модулярной арифметики и искусственного интеллекта. Он член-корреспондент РАН, доктор технических наук, заместитель гендиректора по инновационной деятельности компании «Альфачип» и профессор Института интегральной электроники в МИЭТе.
Говоря о значении своих исследований, Соловьёв связал развитие ИИ с технологическими вызовами для страны: «Россия сейчас находится в жёстком технологическом марафоне. Доступ к передовым системам проектирования закрыт, и если просто пытаться повторять путь, который другие проходили десятилетиями, мы всегда будем видеть лишь их спину», — заявил он.
По его словам, применение искусственного интеллекта позволяет сократить этот разрыв: «Искусственный интеллект даёт возможность изобрести двигатель нового поколения. Генеративные модели и обучение с подкреплением позволяют проектировать микроэлектронные чипы не за месяц, как сейчас, а за несколько минут», — пояснил Соловьёв.
Отдельно он отметил роль нашего города: «Зеленоград — колыбель отечественной микроэлектроники. Сплав уникальных инженерных традиций города и передовых методов искусственного интеллекта позволяет заложить фундамент будущего успеха», — сказал лауреат.
Научная премия «Сбера» учреждена в 2021 году и вручается в шести номинациях: три «взрослые» (включая «Цифровую вселенную») и три — «AI в науке» для молодых учёных. В 2025 году призовой фонд превысил 100 млн рублей. На премию в этом году поступило 290 заявок.
Глава «Сбера» Герман Греф объяснил, что премия — это способ «сказать спасибо» людям, которые посвятили себя науке, и поддержать молодых исследователей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал премию «мощным скоростным лифтом», который помогает открытиям быстрее находить практическое применение.