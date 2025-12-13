За что дали премию

Говоря о значении своих исследований, Соловьёв связал развитие ИИ с технологическими вызовами для страны: «Россия сейчас находится в жёстком технологическом марафоне. Доступ к передовым системам проектирования закрыт, и если просто пытаться повторять путь, который другие проходили десятилетиями, мы всегда будем видеть лишь их спину», — заявил он.

По его словам, применение искусственного интеллекта позволяет сократить этот разрыв: «Искусственный интеллект даёт возможность изобрести двигатель нового поколения. Генеративные модели и обучение с подкреплением позволяют проектировать микроэлектронные чипы не за месяц, как сейчас, а за несколько минут», — пояснил Соловьёв.

Отдельно он отметил роль нашего города: «Зеленоград — колыбель отечественной микроэлектроники. Сплав уникальных инженерных традиций города и передовых методов искусственного интеллекта позволяет заложить фундамент будущего успеха», — сказал лауреат.