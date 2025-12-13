Выделенная полоса для автобусов на улице Каменка начинает работу 13.12.2025 ZELENOGRAD.RU

C 13 декабря автобусы в сторону Панфиловского проспекта смогут проезжать в два раза быстрее, считают в мэрии. Разметка под выделенку появилась ещё в августе.

Изменение затронет маршруты: 1, 14, 19, 22, 23в, 32, 400 т, 400к.

Выделенка на Каменке — это только начало «создания каркаса магистральных выделенных полос в Зеленограде», говорят в департаменте транспорта. Также планируются выделенные полосы на Центральном проспекте и Солнечной аллее: от пересечения с Березовой аллеей и почти до поворота на старый мост (до остановки «Поликлиника 105»), а также на улице Гоголя на всем протяжении: от пересечения с Филаретовской до Панфиловского проспекта.

Правда, это были планы на 2025 год, но сейчас уже понятно, что в этот срок не уложатся.

Кроме ускорения движения увеличивается регулярность движения и на 25% снижается аварийность. Кроме того, выделенками пользуются такси и машины экстренных служб.

Метки:
общественный транспорт, изменение движения транспорта, выделенная полоса
