Берега по периметру укрепили опорными железными сваями и новым частоколом из бревен лиственницы — на них скоро повесят пеньковые канаты. Кажется, здесь получится еще одна симпатичная фотозона для зеленоградцев.
Готовы и дорожки вокруг водоема — уложена новая плитка, сделана каменная отмостка. Установлены новые лавочки, на детской площадке насыпали новый белый песок и сделали новую невысокую подпорную стенку из тех же бревен, которыми обнесены берега пруда.
Ремонтировали и сам пруд — для этого его полностью осушили. «В ложе пруда работы выполнены на 50%, и сейчас они продолжаются, — рассказал „Зеленоград.ру“ представитель подрядчика. — По срокам должны успеть, снег нам не мешает. Вода в пруд будет запускаться после окончания работ в середине пруда, это будет последним этапом».
Гора песка подготовлена для работ по гидроизоляции центральной части дна для исключения потерь воды: дно укрепят слоями песка и гранитного щебня, уложат слоями геотекстиль и гидроизоляционную мембрану. Уже отремонтированы водовыпускные сооружения на дне — колодец и камера донного водовыпуска, которые были частично разрушены. Предполагается, что после ремонта максимальная глубина пруда составит почти 3 метра.
Готово и биоплато в восточной части пруда — это выделенный сектор водоема для водных растений (их, видимо, высадят уже весной), а также для «гнездования водоплавающих птиц и нереста для рыб». По замыслу проектировщиков, растения воспрепятствуют зарастанию водоема, отбирая питание у нитчатых водорослей. А чтобы они сами не разрослись, биоплато обнесено таким же лиственничным ограждением, как у берегов, но пониже — глубина воды здесь будет совсем небольшая, 20-30 см.
Реконструкция пруда началась в июне. Перед спуском воды выловили рыбу — ее вывезли в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне. После окончания ремонта пруда в него обещали вновь запустить карасей.
Полностью работы должны завершиться к концу декабря — тогда вокруг пруда снимут ограждение.