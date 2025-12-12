Готовы и дорожки вокруг водоема — уложена новая плитка, сделана каменная отмостка. Установлены новые лавочки, на детской площадке насыпали новый белый песок и сделали новую невысокую подпорную стенку из тех же бревен, которыми обнесены берега пруда.

Ремонтировали и сам пруд — для этого его полностью осушили. «В ложе пруда работы выполнены на 50%, и сейчас они продолжаются, — рассказал „Зеленоград.ру“ представитель подрядчика. — По срокам должны успеть, снег нам не мешает. Вода в пруд будет запускаться после окончания работ в середине пруда, это будет последним этапом».

Гора песка подготовлена для работ по гидроизоляции центральной части дна для исключения потерь воды: дно укрепят слоями песка и гранитного щебня, уложат слоями геотекстиль и гидроизоляционную мембрану. Уже отремонтированы водовыпускные сооружения на дне — колодец и камера донного водовыпуска, которые были частично разрушены. Предполагается, что после ремонта максимальная глубина пруда составит почти 3 метра.