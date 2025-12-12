Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» заработала в Зеленограде 12.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Здесь разместились творческие и спортивные зоны, сцена для новогодних представлений, а также благотворительные проекты. Продолжает работать большой открытый каток и карусель.

Главная творческая зона Зеленограда — креативный цех «Новогодняя трансформация». Здесь дети собирают роботов-подарков, конструируют лампы, создают настольные игры, учатся записывать видеопоздравления, ставят небольшие театральные эпизоды и проходят мини-квесты. Программа рассчитана на детей от пяти лет, форматы мастер-классов меняются в течение дня.

Ещё один активный блок программы — соревнования «Самый сильный житель района». Каждый день участники разных возрастов пробуют силы в индивидуальных испытаниях и семейных эстафетах. На площадке также можно опробовать автосимуляторы и пройти круг на скорость.

На сцене в течение фестиваля пройдут новогодние сказочные представления для детей и концерты для всей семьи. Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой организованы вне сценической программы: гостей ждут викторины, чтение стихов и фотосессии. Работает анимационная зона с ростовыми героями по мотивам старинных открыток.

Для любителей бумажной переписки на площадке открылась новогодняя почта. Гости выбирают ретро-открытки, подписывают их и отправляют друзьям по всей стране.

Площадка включена в маршрут зимнего городского квеста «Путешествие за подарком мечты». Гости получают паспорт путешественника, посещают фестивальные точки, выполняют задания и собирают штампы. Заполненный паспорт затем можно обменять на призы.

Фестивальная зона в Зеленограде работает ежедневно. Вход на площадку свободный, участие в программах, квесте и городских активностях — бесплатное. Также работает каток (по записи) и карусель.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продолжит работу до 11 января 2026 года.

Метки:
микрорайон 16, фестиваль, новый год, рождество
