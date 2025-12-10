Праздничная иллюминация: часть горожан критикует траты, мэр объяснил, зачем она нужна 10.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде заработала новогодняя подсветка: на площадях и улицах установили большие световые конструкции, фотозоны и новогодние ёлки.

Одновременно продолжается дискуссия о том, насколько целесообразны такие украшения. Часть жителей считает, что в условиях СВО расходы на иллюминацию стоит сокращать, а городу — сосредоточиться на более практичных задачах. В соцсетях и чатах регулярно звучит вопрос, насколько оправдано новогоднее убранство «в нынешние времена».

Мэр Собянин в недавнем эфире подробно объяснил позицию городских властей. По его словам, праздничное оформление — не развлечение и не избыточная роскошь, а важная часть «психологического фронта». Он подчеркнул, что любая война ведётся сразу на нескольких направлениях: военном, политическом, экономическом и психологическом. «У людей должно быть хорошее настроение. Они должны двигаться, ездить в гости, развивать туризм», — сказал мэр.

Собянин связал иллюминацию с экономическими задачами: во время праздников в Москве растёт внутренний туризм, а активная городская среда даёт бюджету дополнительные доходы, которые, по его словам, становятся частью общего мобилизационного ресурса страны. «Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может», — отметил он.

«Это всё связанные вещи, — сказал мэр. — В 1941 году, когда враг был у стен Москвы, город готовился к Новому году».

Вопрос о допустимости праздничных расходов прозвучал и напрямую. Отвечая на него, мэр заявил, что город украшают на всю зиму, а не только на Новый год, а сейчас оформление «тем более нужно», а отказ от него сделал бы город «тёмным, серым и депрессивным в пасмурную погоду».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
Собянин Сергей Семенович, новый год
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Роскошную ёлку установили на Центральной площади возле ДК Новости
Готов понтонный пирс с купелью на Школьном озере Новости
Новая инициатива об объединении с Москвой запущена в Подмосковье Новости
Оплата по биометрии заработала на всех турникетах станций метро и МЦК Новости
Аптека сети «Здравсити» открылась на Георгиевском проспекте Новости
Первую «Парту героя» в память о погибшем выпускнике открыли в зеленоградской школе Новости
Большую школу построят в ЖК «Новый Зеленоград» на Кутузовском шоссе Новости
Моноспектакль по пушкинской «Метели» на знаменитую музыку Свиридова — Культурный центр «Зеленоград», 14 декабря Новости
Интерактивное театрализованное представление «Приёмная Деда Мороза» — для детей от 2 до 5 лет приглашает в атмосферу традиций русской зимы. Реклама
История МИЭТа: 60 лет, которые изменили Зеленоград Истории
Новые терминалы для покупки билетов установили на вокзале Крюково Новости
Строительство промышленного технопарка началось на въезде в Зеленоград Новости
Решетчатые площадки для мусорных баков ставят в Зеленограде Новости
Каток с искусственным льдом работает у корпуса 1131 Новости
Благотворительная акция помощи котикам пройдет в ТЦ «Столица» 13 декабря Афиша
Продолжительность жизни москвичей «приблизилась к 80 годам» — Собянин объяснил, какие задачи это ставит перед городом Новости
Акции декабря: протоколы красоты и скидки на процедуры в центре «Квезаль» Реклама
Ученик зеленоградской школы прошел отбор и станет участником экспедиции в Африку Новости
Новый музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ» открылся в Москве Афиша
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера понравился большинству читателей «Зеленоград.ру». Но есть нюанс — и альтернативное предложение Новости
Платеж за капитальный ремонт вырастет на три рубля с квадратного метра Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
На городском пруду смонтировали два пирса Новости
Только 3 дня скидки до -90% в оптиках Lokamed Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Дорожные знаки нового образца начали ставить в Зеленограде Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
«Тропических ливней» и периодов аномальной жары будет всё больше Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
Auto-XL — сервис, которому доверяют сложные случаи Реклама
Открыт новый съезд с Ленинградки: он упростит путь к Шереметьево и разгрузит шоссе Новости
Стало известно, как может выглядеть новый зеленоградский район на Кутузовском шоссе Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Перед Новым годом Азия делает подарки — цены на авто снизились! Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Цифровая зрелость бизнеса: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра Реклама
Алкомаркеты в новостройках могут запретить: законопроект внесли в Госдуму Новости
Новые московские автобусы от метро «Беломорская» и «Планерная» начнут ходить в область Новости
«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру