В Зеленограде заработала новогодняя подсветка: на площадях и улицах установили большие световые конструкции, фотозоны и новогодние ёлки.
Одновременно продолжается дискуссия о том, насколько целесообразны такие украшения. Часть жителей считает, что в условиях СВО расходы на иллюминацию стоит сокращать, а городу — сосредоточиться на более практичных задачах. В соцсетях и чатах регулярно звучит вопрос, насколько оправдано новогоднее убранство «в нынешние времена».
Мэр Собянин в недавнем эфире подробно объяснил позицию городских властей. По его словам, праздничное оформление — не развлечение и не избыточная роскошь, а важная часть «психологического фронта». Он подчеркнул, что любая война ведётся сразу на нескольких направлениях: военном, политическом, экономическом и психологическом. «У людей должно быть хорошее настроение. Они должны двигаться, ездить в гости, развивать туризм», — сказал мэр.
Собянин связал иллюминацию с экономическими задачами: во время праздников в Москве растёт внутренний туризм, а активная городская среда даёт бюджету дополнительные доходы, которые, по его словам, становятся частью общего мобилизационного ресурса страны. «Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может», — отметил он.
«Это всё связанные вещи, — сказал мэр. — В 1941 году, когда враг был у стен Москвы, город готовился к Новому году».
Вопрос о допустимости праздничных расходов прозвучал и напрямую. Отвечая на него, мэр заявил, что город украшают на всю зиму, а не только на Новый год, а сейчас оформление «тем более нужно», а отказ от него сделал бы город «тёмным, серым и депрессивным в пасмурную погоду».