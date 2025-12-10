Собянин связал иллюминацию с экономическими задачами: во время праздников в Москве растёт внутренний туризм, а активная городская среда даёт бюджету дополнительные доходы, которые, по его словам, становятся частью общего мобилизационного ресурса страны. «Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может», — отметил он.

«Это всё связанные вещи, — сказал мэр. — В 1941 году, когда враг был у стен Москвы, город готовился к Новому году».

Вопрос о допустимости праздничных расходов прозвучал и напрямую. Отвечая на него, мэр заявил, что город украшают на всю зиму, а не только на Новый год, а сейчас оформление «тем более нужно», а отказ от него сделал бы город «тёмным, серым и депрессивным в пасмурную погоду».