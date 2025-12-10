Уже почти полгода 300-метровый участок пешеходной дорожки на улице Летчицы Тарасовой сползает в сторону оврага у реки Глинушка.
Пешеходная зона в месте работ перекрыта, также частично недоступна одна полоса проезжей части при повороте с проезда 687 на улицу Лётчицы Тарасовой.
Сейчас рабочие укрепляют откос методом отсыпки и формирования устойчивого грунтового основания. Этот метод применяется при риске сползания склонов и относится к базовым видам противооползневых мероприятий. На участок подают грунт и формируют слой уплотнённой насыпи, который должен стабилизировать склон перед восстановлением тротуара.
«Сначала нужно сформировать основание, а потом будем восстанавливать тротуар. Постараемся завершить до конца года, но можем не успеть уложить асфальт: если установится минусовая температура, временно перекроем участок щебнем. Зимой это не критично, а по весне уже положим асфальт», — сообщил представитель застройщика «ПИК».
После укрепления склона и ремонта тротуара планируют отремонтировать близлежащие трещины. Восстановление небольших дефектов ближе к Георгиевскому проспекту запланировано следующим этапом.