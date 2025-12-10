«Сначала нужно сформировать основание, а потом будем восстанавливать тротуар. Постараемся завершить до конца года, но можем не успеть уложить асфальт: если установится минусовая температура, временно перекроем участок щебнем. Зимой это не критично, а по весне уже положим асфальт», — сообщил представитель застройщика «ПИК».

После укрепления склона и ремонта тротуара планируют отремонтировать близлежащие трещины. Восстановление небольших дефектов ближе к Георгиевскому проспекту запланировано следующим этапом.

Новости 22-го микрорайона