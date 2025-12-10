Запускаем новую рубрику с подборками новых детских книг для разных возрастов. Этот обзоры подготовила зеленоградская писательница и поэтесса Ирина Алымова — мама двух девочек и автор более 20 книг для детей и подростков общим тиражом 150 000 экземпляров.
В первом выпуске она выбрала истории про зиму, лес и магию и объяснила, чем каждая из этих книг может быть полезна родителям в общении с детьми.
Спросите ребёнка: кто из героев больше понравился? Узнаете о своём малыше больше. Каждый герой — с уникальным характером. Ёжик мечтательный, лисёнок немного тревожный, норка — творческая, мышка — озорная. Через короткие истории автор подсказывает десяток идей, как интересно и весело провести зимние месяцы, и даже знакомит детей с алтайскими легендами. Люблю (и мои дочки любят) карты историй. На форзацах книги художница Виктория Озимук нарисовала волшебный лес, домики, норки и тропинки.
Через эту лёгкость дети прочувствуют важность семьи и старшего поколения как настоящих хранителей любви и волшебства. Дед Мороз «теряет охваты», то есть сердца детей, но борется за них, учится «пилить контент», заводит блог и общается через комментарии. И всё ради любви к миру. Писательница придумала историю, изучив шутливые письма детей «к Деду Морозу» в соцсетях. Иллюстратор книги Ирина Верещагина создаёт особенные визуальные «фишечки» под каждую историю.
История сплетена из жизни лесных племён людей, ставших о-о-очень маленькими из-за сотворённого однажды пожара. Людей спасают птицы и помогают начать жизнь «заново». У маленьких людей есть дети, и от их верного выбора зависит будущее леса, когда придёт новый «огонь». Хороший повод обсудить темы ответственности за мир, природу и умении слушать зов сердца. Кстати, эта книга уже есть в детском отделении зеленоградской библиотеки в корпусе 607А.
Тайны, привидения, охотники за потусторонним. Удовольствие от чтения, тренировка логики, нетерпение узнать разгадку, спектр эмоций — ребёнок дочитает книгу. Можно поговорить о страхе перед неизвестным, критическом мышлении и о том, что мистический антураж часто скрывает очень земные мотивы людей. Ведь, как говорит сама Гульшат: «Призраки и мистика — антураж. В серединке истории — жизнь и правильные ценности, потому что книга должна помогать растить в себе человека, в любом возрасте»
Поделитесь в комментариях: какую одну книгу вы бы посоветовали другим родителям (и на какой это возраст). Так мы вместе соберём живой список проверенных историй для чтения с детьми.