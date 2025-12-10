Дети с 7-9 лет смогут ощутить всю глубину задумки книги «Красный заяц», которую и придумала, и нарисовала наша землячка, Мария Колкер

История сплетена из жизни лесных племён людей, ставших о-о-очень маленькими из-за сотворённого однажды пожара. Людей спасают птицы и помогают начать жизнь «заново». У маленьких людей есть дети, и от их верного выбора зависит будущее леса, когда придёт новый «огонь». Хороший повод обсудить темы ответственности за мир, природу и умении слушать зов сердца. Кстати, эта книга уже есть в детском отделении зеленоградской библиотеки в корпусе 607А.