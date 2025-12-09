С первых лет МИЭТ формировался как вуз, тесно встроенный в научно-производственную структуру Зеленограда: открывались базовые кафедры на предприятиях, а студенты уже с третьего курса три дня в неделю проводили на производстве. Эта модель единства учебного процесса, науки и промышленности стала основой миэтовской инженерной школы.

Строительство собственного комплекса началось в 1967 году: кирпичные корпуса, объединенные переходами, создавали замкнутый «город в городе».

Есть факты, о которых помнят немногие. Например, что первые занятия проходили в недостроенной «школе металлистов», где студенты и строители передвигались по разным входам и лестницам, чтобы не мешать друг другу. Что приемная комиссия работала в обычных квартирах жилой хрущевки. Что общежитие пришлось ремонтировать самим студентам — в комнатах не было света, а единственная лампочка висела на вахте.

