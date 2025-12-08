Продолжительность жизни москвичей «приблизилась к 80 годам» — Собянин объяснил, какие задачи это ставит перед городом 08.12.2025 ZELENOGRAD.RU

«Людей пожилого возраста становится больше. Мы продлеваем жизнь, и ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80-ти годам, чего никогда в истории близко не было. Мы подошли к европейскому уровню, несмотря на то, что у нас огромный поток людей в Москву со всей страны собирается», — сказал мэр Сергей Собянин.

«Ожидаемая продолжительность жизни» — расчётный демографический показатель, а не средний возраст смерти реальных людей. Он показывает, сколько прожил бы условный новорождённый при текущих коэффициентах смертности. На показатель влияют доходы, образ жизни, качество среды, поведение населения, структура миграции. Медицина — лишь одна из составляющих.

По этому индикатору Москва действительно заметно выше российского среднего уровня (73,4 года) и сопоставима с восточноевропейскими странами, хотя до лидеров Европы с 82-84 годами пока не дотягивает. При этом часть разницы объясняется тем, что Москва притягивает более обеспеченных и относительно здоровых людей, тогда как более уязвимые группы концентрируются в других регионах.

Однако важна не только продолжительность, но и качество жизни. Демографы используют отдельный показатель — ожидаемую продолжительность здоровой жизни: сколько лет человек живёт без серьёзных ограничений и тяжёлых хронических заболеваний. Этот показатель существенно ниже общей продолжительности: разрыв в России может достигать 10-15 лет. То есть человек может дожить до 80 лет, но значительная часть этого периода приходится на годы ухудшения здоровья.

Собянин фактически признаёт, что именно качество этих дополнительных лет становится ключевым вызовом. Рост доли пожилых москвичей резко увеличивает потребность в стационарной, реабилитационной и высокотехнологичной медицине — тех видах помощи, от которых зависит способность сохранять самостоятельность в старшем возрасте.

Так мэр объясняет масштаб модернизации поликлиник и планы по строительству новых больниц. При этом он подчёркивает, что «современный внешний вид поликлиник и стационаров» — не главное: требуется системная работа с качеством медицинской помощи, профессиональным уровнем врачей и точностью диагностики.

Метки:
Собянин Сергей Семенович, долгожители
