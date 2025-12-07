Чёрное озеро в Брёхово включили в голосование за очистку прудов Подмосковья 07.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Живописное озеро рядом с Зеленоградом — крупный водоём, сюда приходят гулять жители, на воде гнездятся водоплавающие птицы. Одновременно озеро уже несколько лет фигурирует в экологических сводках: здесь фиксировали массовую гибель рыбы, жалобы на неприятный запах и цветение воды.

Люди пишут, что озеро «превратилось в болото», летом от него «сильно пахнет», «каждый год дохнет рыба», гибнут птицы. Звучит версия о регулярных сбросах из канализационной инфраструктуры и о том, что берег замусорен. При этом жители подчёркивают, что Чёрное озеро — красивый природный уголок, который «можно и нужно спасать».

На выбранных по программе «100 прудов и озёр» водоёмах проводят санитарную очистку: удаляют излишнюю прибрежную и водную растительность, собирают плавающий мусор, опиливают аварийные деревья, наводят порядок на берегах. Однако очистка не решает проблему, если в водоём продолжат попадать сточные воды.

Тем не менее участие Чёрного озера в голосовании даёт шанс хотя бы на санитарную расчистку и уборку берегов, а заодно показывает властям, что тема важна для жителей Зеленограда, Брёхово и Рузино.
Чтобы проголосовать за очистку озера, зайдите на страницу голосования, авторизуйтесь через Госуслуги и оставьте свой голос.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
черное озеро, загрязнение воды, голосование, пруды и водоемы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
На городском пруду смонтировали два пирса Новости
Только 3 дня скидки до -90% в оптиках Lokamed Реклама
Три года жительница 8-го микрорайона добивалась нормальной горячей воды. Помогло только официальное заявление: после него в подвале переварили трубы Новости
Дорожные знаки нового образца начали ставить в Зеленограде Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
«Тропических ливней» и периодов аномальной жары будет всё больше Новости
Опасные срезы металла обнаружила наша читательница на временных трубах вдоль Центрального проспекта Новости
Auto-XL — сервис, которому доверяют сложные случаи Реклама
Открыт новый съезд с Ленинградки: он упростит путь к Шереметьево и разгрузит шоссе Новости
Стало известно, как может выглядеть новый зеленоградский район на Кутузовском шоссе Новости
Концерт группы «Белый Орёл» 12+ Реклама
Зеленоградские школы начали регистрировать каналы в мессенджере «Макс» Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Перед Новым годом Азия делает подарки — цены на авто снизились! Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости
Цифровая зрелость бизнеса: каждая вторая компания выбирает телеком в качестве партнёра Реклама
Алкомаркеты в новостройках могут запретить: законопроект внесли в Госдуму Новости
Новые московские автобусы от метро «Беломорская» и «Планерная» начнут ходить в область Новости
«Зимняя сказка для кожи»: как принцессе стать Королевой в клинике EsteMedika Реклама
Призывники и мобилизованные из Москвы, заключившие контракт, получат почти два миллиона Новости
Выставка-пристройство животных из зеленоградского приюта — 14 декабря Афиша
Подозреваемых в нелегальной миграции задержали в Андреевке и Голубом. В рейде участвовали дружинники Новости
Фермерское мясо и продукты с бесплатной доставкой по Зеленограду и области Реклама
Починку пополнения карты «Тройка» на вокзале в Крюково отложили до конца года Новости
Машина врезалась в автобусную остановку на улице Каменка Новости
Акция в Vagplus Зеленоград! Реклама
Открылся каток с искусственным льдом на Солнечной аллее Новости
Движение на первом участке дублёра Пятницкого шоссе откроют до конца года Новости
Хиты легендарной группы «Сектор Газа» в исполнении группы Jawa — 13 декабря в ДК МИЭТ Реклама
«Вечный огонь». Как прах Неизвестного солдата из Зеленограда оказался у Кремлёвской стены Истории
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
90 лет исполнилось жительнице Зеленограда Анне Травлеевой Новости
Сеть кофеен Ruma’s направит часть выручки от кофе на помощь бездомным животным Новости
Весь декабрь -20% на все услуги — в Мультистудии маникюра и эстетического ухода (корпус 1841) Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру