Люди пишут, что озеро «превратилось в болото», летом от него «сильно пахнет», «каждый год дохнет рыба», гибнут птицы. Звучит версия о регулярных сбросах из канализационной инфраструктуры и о том, что берег замусорен. При этом жители подчёркивают, что Чёрное озеро — красивый природный уголок, который «можно и нужно спасать».

На выбранных по программе «100 прудов и озёр» водоёмах проводят санитарную очистку: удаляют излишнюю прибрежную и водную растительность, собирают плавающий мусор, опиливают аварийные деревья, наводят порядок на берегах. Однако очистка не решает проблему, если в водоём продолжат попадать сточные воды.



Тем не менее участие Чёрного озера в голосовании даёт шанс хотя бы на санитарную расчистку и уборку берегов, а заодно показывает властям, что тема важна для жителей Зеленограда, Брёхово и Рузино.

Чтобы проголосовать за очистку озера, зайдите на страницу голосования, авторизуйтесь через Госуслуги и оставьте свой голос.