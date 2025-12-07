Денис Пантюхин одержал победу во всех партиях и стал победителем шахматного турнира Фестиваля спорта трудовых коллективов правительства Москвы, на котором представлял Зеленоград.
Во Дворце творчества он ведёт занятия программы «Юный шахматист» для детей от 5 до 8 лет. Помимо работы с детьми, ведет занятия по шахматам для участников проекта «Московское долголетие».
По данным рейтинга Федерации шахмат России, в классических шахматах Денис Пантюхин входит примерно в верхние 10% списка игроков, а в блице — в верхние 5%.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Центр фотоники открыли в Зеленограде для производства фотонных чипов. В него планируют набрать двести человек Новости
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта Новости