Денис Пантюхин одержал победу во всех партиях и стал победителем шахматного турнира Фестиваля спорта трудовых коллективов правительства Москвы, на котором представлял Зеленоград.

Во Дворце творчества он ведёт занятия программы «Юный шахматист» для детей от 5 до 8 лет. Помимо работы с детьми, ведет занятия по шахматам для участников проекта «Московское долголетие».

По данным рейтинга Федерации шахмат России, в классических шахматах Денис Пантюхин входит примерно в верхние 10% списка игроков, а в блице — в верхние 5%.