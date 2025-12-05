Работы пройдут на участке чуть больше семи километров. Дорогу расширят до двух полос, сделают тротуары и новое освещение, отремонтируют 35-метровый мост через реку.
Ремонт продлится до середины 2028 года, но работы проведут в два этапа: в первый год новую дорогу доведут от 74-го километра Ленинградского шоссе через Дулепово до Болдино и усадьбы Татищева, а на следующий год — до Шахматово.
На ремонт выделено более 700 миллионов рублей, сейчас выбирают подрядчика.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Возьмите метлу и пойдите во двор» — Собянин защищает мигрантов, ссылаясь на сокращение преступлений Новости
Заболеваемость гриппом продолжает расти после резкого скачка в ноябре. Но эпидемии нет, а основной штамм переносится легко Новости
Подозреваемых в нелегальной миграции задержали в Андреевке и Голубом. В рейде участвовали дружинники Новости
Карманник ранил пассажира в зеленоградском автобусе при попытке вернуть украденный телефон. Что делать в случае ограбления? Новости