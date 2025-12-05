Работы пройдут на участке чуть больше семи километров. Дорогу расширят до двух полос, сделают тротуары и новое освещение, отремонтируют 35-метровый мост через реку.

Ремонт продлится до середины 2028 года, но работы проведут в два этапа: в первый год новую дорогу доведут от 74-го километра Ленинградского шоссе через Дулепово до Болдино и усадьбы Татищева, а на следующий год — до Шахматово.

На ремонт выделено более 700 миллионов рублей, сейчас выбирают подрядчика.