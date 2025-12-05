Один расположен перед спортивными площадками — он новый. Вход на него, похоже, не доделали: он без лесенки, сходней или настила — просто высокая ступень выше колена.

Второй на месте старого — перед спасательной вышкой, у него с входом всё нормально. Кроме основной площадки у него есть причал для лодок со скобами для швартовки.