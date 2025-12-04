На опубликованных картинках несколько кварталов разной этажности. Центральную часть занимают корпуса до 15-18 этажей с современной кирпичной архитектурой и крупным остеклением, а у воды расположены 6-8-этажные дома с широкими балконами и панорамными видами.

По оценке автора канала, визуальные решения выглядят очень выразительно: низкоэтажные корпуса с большим остеклением напоминают проект «Парк Рублёво» — один из самых заметных за МКАДом. Эксперты также считают, что ждать старта продаж дешевле 350 тыс. руб. за квадратный метр в таком сегменте не стоит.

Проекту «Кутузовская слобода» больше 20 лет. Первый застройщик обанкротился в 2018 году, а объект долго не могли продать. В конце прошлого года все права на участок и 21 недостроенное здание выкупила компания Upside Development. На запрос «Зеленоград.ру» о том, что именно будут строить на участке, компания не ответила.