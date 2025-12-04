С 1 января налог начнут платить загородные отели, гостиницы, санатории и глэмпинги в округе. Для гостей это не отдельный платёж на ресепшене, а надбавка, которая будет уже включена в стоимость проживания.
Налог привязан к цене номера, не с человека отдельно: берут цену за номер (или домик), вычитают НДС, сам налог и рассчитывают сумму, которую нужно заплатить в бюджет.
Формально налог платят сами объекты размещения, но фактически его заложат в стоимость проживания. Если вы поедете, например, из Зеленограда отдохнуть в отель на Сенеже, итоговая сумма в счёте за номер окажется выше именно из-за этого налога.
Сейчас ставка налога 2%, но есть нюанс: в законе установлен минимальный размер туристического налога — не меньше 100 рублей за каждые сутки проживания. То есть при недорогом размещении реальная ставка налога может оказаться выше. Ставку будут повышать каждый год — до 5% к 2029 году.
Туристический налог не берут, если вы живёте в частном доме или квартире, которые не относятся к официальным средствам размещения и не входят в специальный реестр. Кроме того, от него освобождён ряд льготных категорий — ветераны, инвалиды, участники СВО и другие, указанные в федеральном законодательстве.
Место регистрации при этом роли не играет: для жителя Зеленограда и для любого другого гостя округа правила будут одинаковыми, если только он не относится к льготникам или не живёт в частном секторе.
Новый налог может дать ощутимую сумму для местного бюджета. По оценкам на основе текущего турпотока и средней продолжительности отдыха — около 150-300 млн рублей в год, а при дальнейшем росте ставок и сохранении потока гостей — примерно до полумиллиарда рублей ежегодно.
В некоторых местных СМИ написали, что жителей Солнечногорского округа новый налог не коснётся, но в решении депутатов об этом ничего не сказано, а федеральный закон не предусматривает автоматическую льготу «для своих».