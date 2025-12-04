С 1 января налог начнут платить загородные отели, гостиницы, санатории и глэмпинги в округе. Для гостей это не отдельный платёж на ресепшене, а надбавка, которая будет уже включена в стоимость проживания.

Налог привязан к цене номера, не с человека отдельно: берут цену за номер (или домик), вычитают НДС, сам налог и рассчитывают сумму, которую нужно заплатить в бюджет.

Формально налог платят сами объекты размещения, но фактически его заложат в стоимость проживания. Если вы поедете, например, из Зеленограда отдохнуть в отель на Сенеже, итоговая сумма в счёте за номер окажется выше именно из-за этого налога.