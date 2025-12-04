Раньше подъезд к южной группе терминалов аэропорта Шереметьево (D, E, F) со стороны Зеленограда и области был одним из самых неудобных. Водителям приходилось сначала протиснуться через слияние потоков с Ленинградского и Международного шоссе, потом поворачивать через перегруженное кольцо у ТЦ «Мега», затем выезжать на Ленинградку в обратном направлении — маршрут был неудобным, долгим и непредсказуемым.

Во время недавней реконструкции Октябрьского путепровода под ним сделали разворотный проезд, через который можно выехать как к аэропорту, так и в северо-восточную часть Химок по Вашутинскому шоссе, а также в северную часть Долгопрудного и далее на Дмитровское шоссе.

По оценке специалистов, когда водители привыкнут к новому маршруту, нагрузка на Ленинградское шоссе в районе Октябрьского путепровода снизится в обоих направлениях. Также ожидается уменьшение трафика на том самом разворотном кольце (оно же «очко дьявола») на пересечении Сходненского и Машкинского шоссе.