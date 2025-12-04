«Я бы посоветовал тем, кто говорит, что мигранты нам не нужны, взять метлу и пойти в московский двор, помахать ей», — заявил мэр.

Он подчеркнул, что в Москве существует «огромный дефицит рабочих рук» на тяжёлых и низкоквалифицированных работах и полностью заменить мигрантов москвичами и жителями других регионов нельзя.

Ссылаясь на данные миграционного учета, Собянин заявил, что количество трудовых мигрантов в Москве с 2018 года не изменилось. При этом, по его словам, тяжкие преступления, совершаемые иностранцами, за последние годы «уменьшились не на проценты, а в разы»: грабежи — в семь с половиной раз, убийства — в два.

Он также рассказал о системе контроля за мигрантами: при въезде и оформлении документов у них снимают биометрию, в миграционном центре берут генетический материал, в телефоны устанавливается программа, отслеживающая перемещения. Эти данные, по словам мэра, интегрированы с налоговыми и правоохранительными базами.