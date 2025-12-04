Без иностранных рабочих обеспечить работу городских служб невозможно, сказал мэр в недавнем интервью.
«Я бы посоветовал тем, кто говорит, что мигранты нам не нужны, взять метлу и пойти в московский двор, помахать ей», — заявил мэр.
Он подчеркнул, что в Москве существует «огромный дефицит рабочих рук» на тяжёлых и низкоквалифицированных работах и полностью заменить мигрантов москвичами и жителями других регионов нельзя.
Ссылаясь на данные миграционного учета, Собянин заявил, что количество трудовых мигрантов в Москве с 2018 года не изменилось. При этом, по его словам, тяжкие преступления, совершаемые иностранцами, за последние годы «уменьшились не на проценты, а в разы»: грабежи — в семь с половиной раз, убийства — в два.
Он также рассказал о системе контроля за мигрантами: при въезде и оформлении документов у них снимают биометрию, в миграционном центре берут генетический материал, в телефоны устанавливается программа, отслеживающая перемещения. Эти данные, по словам мэра, интегрированы с налоговыми и правоохранительными базами.
Тема дефицита работников и роли мигрантов звучала у Собянина и раньше. В августе он говорил, что «экономически борьба с трудовой миграцией, особенно в условиях СВО, очень плохая история». Тогда он напоминал, что работодатели по всей стране не могут найти около пяти миллионов человек, а сотни тысяч молодых людей ушли на фронт или в оборонную промышленность.
Начальник московской полиции весной сообщал о «устойчивой тенденции к сокращению административных правонарушений и преступлений со стороны иностранных граждан». При этом добавлял, что существенная часть сообщений о «преступлениях мигрантов» в телеграм-каналах поступает из-за рубежа и нередко касается давних или вымышленных случаев. Вместе с тем по данным МВД, за прошлый год в Москве вдвое выросло число выявленных фактов незаконной миграции — в полиции считают это признаком усиления работы по «декриминализации города».
В то же время в Подмосковье звучали жёсткие заявления, вплоть до призывов «„Осветлить“ Московскую область, чтобы она не „зачернялась“ иностранными гражданами». А представители зеленоградской полиции говорили, что бытовые конфликты с мигрантами чаще всего связаны с языковым барьером и культурными различиями.