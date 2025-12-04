Каток по новому московскому стандарту открылся в Зеленограде. Здесь непривычный для дворовых площадок уровень комфорта 04.12.2025 ZELENOGRAD.RU

На месте хоккейной коробки возле корпуса 165 сделали современный каток с искусственным охлаждением, который будет работать при температуре до +10 градусов.

Это не просто новая площадка, которая может работать в условиях тёплой зимы — рядом поставили здание с теплыми раздевалками, прокатом, туалетами, медпунктом, в будущем появится кафе (судя по документам мэрии, столики кафе летом расположат на веранде).

Для дворового катка качество и комфорт выше, чем мы привыкли видеть. Так выглядят многофункциональные спортплощадки нового московского формата.

Зимой их можно будет использовать для катания на коньках и хоккея, а летом — для игры в футбол, бадминтон, баскетбол: щиты уже установили, для быстрой установки другого оборудования предусмотрели закладные элементы.

По периметру хоккейных коробок смонтирован профессиональный борт из монолитного поликарбоната с нецарапающимся покрытием. За счет его прозрачности площадка должна лучше вписаться в окружающее пространство.

Каток будет эксплуатировать зеленоградское «Объединение культурных центров», но строители еще не ушли — что-то доделывают, а заодно обеспечивают работу катка.

«Каток открыт круглосуточно, зону проката в рабочем порядке мы организовали, — рассказал представитель подрядчика. — Раздевалками пользоваться можно с 9 до 18, сейчас идет процесс юридического оформления для работы кафе».

Вход на каток сейчас свободный, без записи. Прокат коньков пока бесплатный, но сколько это продлится, на катке не знают. Доступен большой размерный ряд: есть детские и взрослые модели. Прокат открыт с 9:00 до 18:00, а возможно, как говорят на катке, и дольше — до 21:00.

