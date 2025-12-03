Маршрут 1532 будет ходить от станции «Беломорская» по Ленинградскому и Новосходненскому шоссе — в конце маршрута примерно в 8-10 минутах пешком будет станция МЦД-3 «Молжаниново» (если использовать остановку «Филино»).
Похожий маршрут — у автобуса 1154, только ходит он от метро «Планерная».
От «Планерной» также запустят новый маршрут 1981 до Новогорска (оплата 72 рубля), а также маршрут 1480 (взамен 484С) — до ЖК «Две столицы» и «Солнечная система» в Химках.
Оплата на этих автобуса картой «Тройка». Все эти маршруты начнут работать с 6 декабря.
