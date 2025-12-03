Каток у корпуса 936 открылся 1 декабря и работает с 8 до 22 часов, как и другие катки с искусственным льдом в городе. Рядом открыта теплая раздевалка и туалет.

Заявлены перерывы на заливку льда по расписанию: понедельник 10:00—12:00, вторник 22:00—24:00, четверг 10:00—12:00, пятница 22:00—24:00 (как правило, лёд заливают дополнительно, по потребности). За порядком на на катке следит сотрудник «Жилищника».