Каток у корпуса 936 открылся 1 декабря и работает с 8 до 22 часов, как и другие катки с искусственным льдом в городе. Рядом открыта теплая раздевалка и туалет.
Заявлены перерывы на заливку льда по расписанию: понедельник 10:00—12:00, вторник 22:00—24:00, четверг 10:00—12:00, пятница 22:00—24:00 (как правило, лёд заливают дополнительно, по потребности). За порядком на на катке следит сотрудник «Жилищника».
Начались бесплатные занятия по обучению катанию на коньках для детей (10+) и взрослых с профессиональными тренерами — они будут проходить по вторникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям в 17:30, 18:45 и только для взрослых в 20:00; по субботам в 10:00, 11:15 и только для взрослых в 12:30. Приходить нужно со своими коньками. Запись на занятия на этом катке по ссылке в первом комментарии
Хоккеистам (с клюшками и шайбой) вход запрещен — каток предназначен только для массового катания. Пока поиграть в хоккей негде — катки без искусственного льда начнут заливать, когда установится морозная погода, а по прогнозу этого пока не ожидается.