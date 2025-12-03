Рабочее движение по новому выезду из Юрлова планируют запустить в течение месяца, обещают в областном министерстве транспорта. Речь идёт о первом участке будущего дублёра Пятницкого шоссе протяжённостью 1,5 км. Здесь обустроены четыре полосы движения, а также реконструирован прилегающий фрагмент Пятницкого шоссе.

Сейчас на всех участках уже уложены нижний и основной слои асфальтобетонного покрытия, ведётся подготовка к укладке верхнего слоя. Продолжается монтаж наружного освещения.

Дублёр Пятницкого шоссе будет четырёхполосным и протянется более чем на 5,2 км — от примыкания к существующему Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. После ввода всей трассы ожидается, что водители смогут экономить 20-30 минут в пути, а нагрузка на основное Пятницкое шоссе снизится.