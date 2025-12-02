Общественные обсуждения по изменениям градостроительной документации отменили в Московской области. Это может ускорить застройку 02.12.2025 ZELENOGRAD.RU

Без участия жителей теперь могут готовиться и утверждаться проекты генпланов и изменения к ним при размещении объектов федерального, регионального и местного значения, при изменении функциональных зон под производство (если участок находится не ближе 300 метров от ближайшего населённого пункта), а также при изменении границ населённых пунктов для жилищного строительства.

Возможность отменять публичные слушания по этим вопросам появилась у регионов в 2022 году сначала как антикризисная и временная мера для ускорения строительства. Позже положения были закреплены в Градостроительном кодексе уже на постоянной основе: с 1 января 2025 года субъектам РФ прямо разрешено определять случаи подготовки и изменения генпланов, ПЗЗ и документации по планировке без общественных процедур.

Власти и застройщики объясняют эти решения необходимостью сокращать сроки реализации проектов и снижать административные барьеры в строительстве. Указанные изменения позволяют исключить стадию слушаний и общественных обсуждений, которые занимают недели и могут приводить к переносу сроков ввода объектов.

В Москве такой порядок действует ещё с 2022 года: тогда постановлением №438-ПП город разрешил утверждать генпланы, правила землепользования и застройки и проекты планировки без общественных обсуждений в рамках антикризисных мер, а теперь это стало постоянной практикой.

При этом эксперты в сфере градостроительства и урбанистики уже неоднократно критиковали отказ от слушаний. Специалисты называют их «единственным инструментом влияния жителей на проекты», указывают на риск принятия решений, которые кардинально меняют облик муниципалитетов без учёта мнения населения, и на возможный рост конфликтов вокруг застройки.

На федеральном уровне обсуждаются инициативы по возврату обязательных общественных процедур: ряд депутатов заявлял, что массовая отмена слушаний лишает граждан возможности участия в градостроительной политике и может приводить к росту социальной напряжённости.

