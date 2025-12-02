Ruma’s — местная сеть кофеен и шоколадных лавок, работающая в нескольких местах: в ТД «1000 мелочей» (корпус 439), на площади Юности (в фитнесе DDX), в фудмоле «Станция» и в ТЦ «Иридиум» на Крюковской площади.

Зеленоградский благотворительный фонд «Ника» ведёт системную работу по защите бездомных животных. У фонда есть два собственных приюта, где одновременно содержатся около 800 кошек и собак. Фонд занимается лечением, содержанием и пристройством животных, а также продвижением гуманного отношения к ним.