Активисты раскритиковали технологию «устранения запахов» на мусорном полигоне под Зеленоградом: от сжигания газа может стать только хуже 02.12.2025 ZELENOGRAD.RU

В Солнечногорске начались общественные слушания по проекту активной дегазации комплекса по переработке отходов КПО «Нева».

Что хотят сделать на КПО

По проекту на полигоне планируют пробурить газовые скважины, собрать свалочный газ в сеть и направлять его на факельную установку. Высокая температура должна разрушать большую часть соединений, которые обычно дают сильный запах. Сейчас газ выходит неорганизованно — это, вероятно, и является причиной того, что запах от свалки регулярно ощущают даже в Зеленограде, расположенном в 10-15 километрах от КПО.

Что говорят активисты

Активисты изучили документацию и выражают сомнения, что запланированное оборудование справится с запахом.

По их словам, выбранная факельная установка рассчитана на относительно «чистый» биогаз, тогда как свалочный газ в КПО содержит множество примесей — сероводород, аммиак, хлорорганику и следы тяжёлых металлов.

Если примесей слишком много, установка может работать нестабильно: пламя может гаснуть, часть соединений — не сгорать полностью, а запахи — не исчезнуть. Дополнительная претензия — на комплексе предусмотрена только одна факельная установка, поэтому при её остановке газ будет выходить напрямую.

Факел сжигает только тот газ, который собран системой дегазации. Если в теле свалки останутся утечки, запахи будут продолжаться, даже если установка введена в эксплуатацию. То, что запах доходит до Зеленограда уже сейчас, показывает, что свалочный газ выходит неорганизованно и в больших объёмах. Эту проблему установка сама по себе не решает.

Помимо вопросов к технологии, активисты отмечают и другие проблемы. В частности, размер санитарно-защитной зоны меньше, чем требуется для объектов такого уровня опасности, игнорирование интересов собственников 135 участков, которые находятся внутри защитной зоны, и существенное падение стоимости недвижимости рядом с КПО.

Независимый взгляд

Анализ доступных данных по работе свалочного газа, факельных установок и распространению запахов показывает, что проблема действительно есть.

Если запах свалки уже сейчас регулярно ощущается в Зеленограде, это означает, что на полигоне происходит крупномасштабный выход сырого газа напрямую в атмосферу. В таких условиях установка для сжигания сможет уменьшить запахи только от той части газа, которая поступит в систему дегазации. Без герметизации тела свалки и без полноценного сбора газа неприятные запахи могут сохраняться и после ввода факела.

Для ближайших посёлков запуск дегазации скорее всего уменьшит запах, потому что основная причина нынешних проблем — неорганизованные утечки сырого свалочного газа. Но если в систему сжигания попадёт не весь газ, то и запах частично останется, и может вырасти вредное влияние несгоревших веществ.

Сейчас жители могут изучить документацию, задать вопросы и оставить свои предложения по модернизации объекта до 17 декабря на электронной почте soln_eco@mosreg.ru.

Метки:
вывоз и утилизация мусора, мусоросжигательный завод (мсз), загрязнение воздуха
