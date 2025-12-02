Что говорят активисты

Активисты изучили документацию и выражают сомнения, что запланированное оборудование справится с запахом.

По их словам, выбранная факельная установка рассчитана на относительно «чистый» биогаз, тогда как свалочный газ в КПО содержит множество примесей — сероводород, аммиак, хлорорганику и следы тяжёлых металлов.

Если примесей слишком много, установка может работать нестабильно: пламя может гаснуть, часть соединений — не сгорать полностью, а запахи — не исчезнуть. Дополнительная претензия — на комплексе предусмотрена только одна факельная установка, поэтому при её остановке газ будет выходить напрямую.

Факел сжигает только тот газ, который собран системой дегазации. Если в теле свалки останутся утечки, запахи будут продолжаться, даже если установка введена в эксплуатацию. То, что запах доходит до Зеленограда уже сейчас, показывает, что свалочный газ выходит неорганизованно и в больших объёмах. Эту проблему установка сама по себе не решает.

Помимо вопросов к технологии, активисты отмечают и другие проблемы. В частности, размер санитарно-защитной зоны меньше, чем требуется для объектов такого уровня опасности, игнорирование интересов собственников 135 участков, которые находятся внутри защитной зоны, и существенное падение стоимости недвижимости рядом с КПО.