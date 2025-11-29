Валентина Ивановна родилась в Саратове в 1930 году, а затем вместе с родителями переехала в подмосковный Красногорск.
Когда началась война, ее отец ушел на фронт добровольцем и погиб. А 13-летняя Валя пошла в фабричное училище при Красногорском механическом завод и проработала там до конца войны.
Затем она Валентина Ивановна трудилась на разных предприятиях, последним местом ее работы стал завод «Микрон» в Зеленограде. У неё шесть внуков и большая заботливая семья.
Поздравляем Валентину Ивановну с юбилеем, желаем сил и здоровья!
