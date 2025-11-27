Временная велополоса — это выделенная разметкой полоса для велосипедистов, созданная на проезжей части. Цель временных велополос — быстрое расширение велоинфраструктуры и улучшение связности районов в сезон.

ЦОДД использует их как инструмент тестирования: по итогам сезона оценивается востребованность маршрута, безопасность и влияние на движение. Если решение работает — маршрут могут сохранить или перевести в постоянный формат; если нет — разметку демонтируют.

В Москве временные велополосы появились примерно в нескольких десятках районах. Их наносят на улицах, где отсутствуют безопасные связи между жилыми кварталами и станциями метро, МЦД, крупными остановками или зонами притяжения. Такие полосы формируют «последнюю милю» и часто сокращают время в пути по сравнению с пешим маршрутом или поездкой на автобусе по загруженной улице.

При организации временной велополосы город не убирает автомобильные полосы, но перераспределяет ширину, если исходная полоса была чрезмерно широкой. В этом случае автомобильная полоса сужается до нормативных 3,0-3,25 м, а оставшееся пространство используется под велополосу. На улицах с избыточной шириной или хаотичной парковкой велополосу могут нанести вдоль бордюра, не изменяя ширину автомобильного прохода.

После сезона ЦОДД анализирует интенсивность движения, количество инцидентов, обращения жителей и влияние на скорость автотрафика. На основе этих данных маршруты либо сохраняют, либо корректируют, либо убирают. Временные велополосы используются как управляемый эксперимент: они позволяют городу проверять транспортные решения без сложной реконструкции улицы.

Критики отмечают, что временные велополосы в Москве часто неэффективны из-за отсутствия связности: отдельный участок не формирует полноценный маршрут и не приводит к заметному росту числа велосипедистов. Указывают и на проблемы безопасности — велополоса нередко обрывается перед перекрёстками, оставляя велосипедистов в общей полосе движения.

По мнению критиков, без полноценной сети и продуманной инфраструктуры временные велополосы остаются ограниченным и часто малоэффективным инструментом.