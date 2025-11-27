В магазине «Baby Comfort» представлены бренды: Cybex — известен на российском рынке как производитель автокресел и колясок премиального уровня; Anex — средний сегмент колясок; Tutis — универсальные коляски европейского производства.

Такой магазин — это возможность посмотреть и сравнить разные варианты в одном месте. Можно цинично использовать такой магазин и как шоурум: посмотреть в магазине, а потом заказать выбранную модель там, где дешевле.

Добраться до ТЦ «Отрада» можно на машине — примерно 30 минут по Пятницкому шоссе. Или от станции Крюково автобусом 400 Т или маршруткой 164К (остановка «Больница»)