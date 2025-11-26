Свои идеи чиновники управы и префектуры показали жителям в августе. По их мнению, одна из проблем водоёма — сползание в воду береговой линии, песка с пляжа. Он засыпает родники, питающие озеро, а это ускоряет его заболачивание.

Окончательного решения тогда не было. Предлагали разные варианты: от габионов и свай до дорожки между пляжем и озером или георешетки на берегу.

Местные предлагали альтернативу — если проблема в сползающем в озеро песке, надо «отодвинуть» песок от воды, засадив берег травой (причем, не рулонным газоном). Вспоминали, что проблемы начались 10-15 лет назад, после серии предыдущих благоустройств, когда, в частности, неоднократно привозили новый песок («мелкий и неудачный», — как говорил тогдашний глава управы).

Другая спорная идея — установить на небольшом озере понтонную площадку вроде тех, что прямо сейчас монтируют на Школьном озере и городском пруду — то ли для крещенских купаний, то ли для рыбаков. Однако противники этой идеи уверены, что такая площадка испортит уникальный природный вид озера, что недопустимо и для самих проектировщиков — по крайней мере, на словах.

В целом, чиновникам предстоит нелегкая задача — найти компромисс между интересами разных групп горожан, которые хотят от озера разного: площадку для игры в регби, тренажёры, парковку, пляж побольше (или поменьше). И только идею плавучего понтона почти никто из горожан не поддерживает.

Насколько зеленоградские чиновники вообще готовы «играть в демократию» или только делают вид, что учитывают мнение горожан — непонятно. На прошлой встрече чиновники префектуры попросил поднять руки тех, кто «за» обязательное сохранение песчаного пляжа — подняли всего два человека. Тогда он сказал, что это было «условное голосование, которое ни к чему не обязывает» и что при другом составе зала результат будет другой.

Единственное, на чем, похоже, сходится большинство — озеро нужно максимально сохранить как камерный природный объект с красивыми лесными видами, а для массового пляжного отдыха на воде рядом есть городской пруд.

Встреча пройдет 27 ноября в 17:30 в актовом зале управы района Савелки (корпус 311). Вход свободный.