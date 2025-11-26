Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей 26.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Свои идеи чиновники управы и префектуры показали жителям в августе. По их мнению, одна из проблем водоёма — сползание в воду береговой линии, песка с пляжа. Он засыпает родники, питающие озеро, а это ускоряет его заболачивание.

Окончательного решения тогда не было. Предлагали разные варианты: от габионов и свай до дорожки между пляжем и озером или георешетки на берегу.

Местные предлагали альтернативу — если проблема в сползающем в озеро песке, надо «отодвинуть» песок от воды, засадив берег травой (причем, не рулонным газоном). Вспоминали, что проблемы начались 10-15 лет назад, после серии предыдущих благоустройств, когда, в частности, неоднократно привозили новый песок («мелкий и неудачный», — как говорил тогдашний глава управы).

Другая спорная идея — установить на небольшом озере понтонную площадку вроде тех, что прямо сейчас монтируют на Школьном озере и городском пруду — то ли для крещенских купаний, то ли для рыбаков. Однако противники этой идеи уверены, что такая площадка испортит уникальный природный вид озера, что недопустимо и для самих проектировщиков — по крайней мере, на словах.

В целом, чиновникам предстоит нелегкая задача — найти компромисс между интересами разных групп горожан, которые хотят от озера разного: площадку для игры в регби, тренажёры, парковку, пляж побольше (или поменьше). И только идею плавучего понтона почти никто из горожан не поддерживает.

Насколько зеленоградские чиновники вообще готовы «играть в демократию» или только делают вид, что учитывают мнение горожан — непонятно. На прошлой встрече чиновники префектуры попросил поднять руки тех, кто «за» обязательное сохранение песчаного пляжа — подняли всего два человека. Тогда он сказал, что это было «условное голосование, которое ни к чему не обязывает» и что при другом составе зала результат будет другой.

Единственное, на чем, похоже, сходится большинство — озеро нужно максимально сохранить как камерный природный объект с красивыми лесными видами, а для массового пляжного отдыха на воде рядом есть городской пруд.

Встреча пройдет 27 ноября в 17:30 в актовом зале управы района Савелки (корпус 311). Вход свободный.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, черное озеро, управа, район савелки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Персональная выставка Елизаветы Андрияки открылась в зеленоградской художественной школе Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Фонари устанавливают в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Сбалансированное питание под контролем нутрициолога — гораздо доступнее, чем кажется Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Концерт «Аккордеон. Джаз, мюзет, танго» — 28 ноября Афиша
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Помещение для консьержки разобрали в доме 4-го микрорайона Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама
На трех дорогах в Зеленограде снижена максимальная скорость Новости
Рюмочная «Мур» открылась в 3-м микрорайоне Новости
МИЭТ и предприятия Южной промзоны эвакуировали Новости
Приём травматолога-ортопеда 1 категории с 19-летним опытом в Зеленограде в клинике лечения и реабилитации спины и суставов «Золотые руки» Реклама
Десять лет платной «новой Ленинградки»: как М-11 изменила движение между Зеленоградом и Москвой и когда тарифы могут снизиться Новости
Необычная станция метро с круглым павильоном: в Москве представили архитектурную концепцию «ЗИЛа» Новости
5 января в Зеленограде пройдет спектакль «Парфюмер» Реклама
Более 400 человек работают в зеленоградской народной дружине. Но нужно ещё больше Новости
Меньше парковок — больше газонов: результат благоустройства в 12-м микрорайоне Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
Ровно пять лет назад открылась железнодорожная станция Ховрино Новости
После очередного всплеска жалоб на «вонь с помойки» горожане могут потребовать реакции Собянина Новости
Лимитированное предложение в салоне красоты «Никор» — действует до 14 декабря включительно Реклама
Шестое кесарево сечение сделали женщине зеленоградские врачи — операция прошла без осложнений Новости
Два беспилотника, летевших на Москву, было сбито в ночь на воскресенье Новости
В пяти зеленоградских «Пятёрочках» начали принимать лотки от яиц Новости
На военно-историческом мастер-классе дети стреляли из игрушечных пистолетов — мнения родителей разделились Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Замусоренный Нижнекаменский пруд убрали, но он всё еще остается бесхозным Новости
Фотозона в стиле советской коммуналки появилась в фудмоле «Станции» — возле SpeakUp Bar, который скоро превратится в бар СССР Новости
Высококачественная покраска автомобиля — в автотехцентре «Автория» Реклама
Новогодними рисунками оформили витрины ДК зеленоградские художники Новости
Ребенок пострадал из-за взрывного устройства — оно было замаскировано под деньги Новости
Топган меняет правила игры: барбершоп, где забота о гостях выходит на новый уровень Реклама
Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру