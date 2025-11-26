Причина закрытия неизвестна, но ранее группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщала, что её стратегия на 2025-2027 годы предусматривает открытие новых магазинов компактного формата при одновременном закрытии убыточных торговых точек, рост продаж на маркетплейсах и трансформацию части офлайн-магазинов в шоурумы.



В Зеленограде и окрестностях осталось три магазина «М.Видео»: в корпусе 1006А, в ТЦ «Зеленопарк» и в Голубом.